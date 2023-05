I Giovanissimi sul circuito di Calcinaia

Organizzato dal gruppo sportivo Butese torna oggi, sabato 6 maggio, a Calcinaia per i giovanissimi del pedale (7-12 anni), la seconda edizione del Trofeo Gatto Verde-Silvio Bernardini. Buona l’adesione alla manifestazione che prevede il ritrovo nel primo pomeriggio al Circolo Arci a Calcinaia.

La prima delle sei batterie previste prenderà il via alle 15.30 con partenza da Viale Matteotti, per proseguire attraversando Piazza Indipendenza e Piazza della Resistenza, quindi Lungarno Roma e Lungarno Mazzini, via Vittorio Veneto, Piazza Umberto, via Vittorio Emanuele per tornare nel Viale Matteotti. L’anello interamente pianeggiante è lungo circa un chilometro e 200 metri. Al termine della rassegna ciclistica, sempre al Circolo Arci del paese, si svolgeranno le premiazioni per le società e per i giovanissimi delle varie batterie.

An.Mann.