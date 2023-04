I campionati nazionali si giocano a Calcinaia

La piccola grande scherma arriva a Calcinaia. Nella giornata di domenica prossima 23 aprile sono in programma al palazzetto dello sport comunale le prove di Spada della categoria Cadetti e Giovani che valgono per il campionato nazionale. In programma anche una prova regionale per non vedenti. L’evento è organizzato dal Circolo Scherma Arno di Fornacette. Domenica si parte alle ore 9 con la prova regionale di Spada del campionato nazionale Gold, categoria maschile cadetti e giovani, alle ore 10.30 via al campionato regionale di Spada non vedenti ed infine, nel pomeriggio, alle 15, la prova regionale di Spada del campionato nazionale Gold, categoria femminile cadette e giovani.

"Il Circolo Scherma Arno ha dimostrato in molte occasioni impegno verso iniziative e progetti che uniscono sport e sociale – le parole durante la conferenza stampa di ieri mattina dell’assessore allo sport, Giulio Doveri –. L’amministrazione di Calcinaia supporta volentieri questo tipo di iniziative ed è un vanto poter ospitare eventi di tale portata e valore sul territorio". Quindi la parola al numero uno del Circolo Scherma Arno. "Grazie all’amministrazione del Comune di Calcinaia, che in questa come in altre occasioni ci è stata vicina – ha detto il presidente Gianluca Alessandrucci –. Grazie anche alla Federazione Italiana Scherma, per aver accolto la richiesta di portare una prova valida per il campionato nazionale a Calcinaia. Grazie ad Alessio Bruni, che ha reso possibile poter affiancare alla gara anche una prova valevole per il campionato non vedenti". "Grazie a Lions Club – aggiunge il presidente Gianluca Alessandrucci –, sempre attento e attivo sul tema dell’inclusione delle persone ipovedenti o non vedenti. E grazie ai nostri partner, qui rappresentati dall’associazione Fratres".

Luca Bongianni