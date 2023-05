I baby del Forcoli sono campioni provinciali

Grande soddisfazione in casa amaranto per il successo conseguito dal Settore Giovanile del Forcoli 1921 Valdera con i ragazzi del 2010. La giovane formazione, allenata da mister Sergio Chiocchini, si è imposta, con grande anticipo, nel suo campionato di categoria, girone di merito di Pisa. Non solo, ma ha potuto partecipare a tornei con altre formazioni regionali, raggiungendo l’obiettivo di qualificarsi per gli ottavi di finale. Ne parla con orgoglio Renzo Marrazzini, responsabile della Scuola Calcio del settore giovanile del Forcoli.

"Occorre innanzitutto dire che questi ragazzi sono un grande gruppo – inizia Marrazzini – oltre ad avere già buone qualità tecniche. Fin dall’inizio abbiamo puntato su un istruttore di categoria superiore affidando l’incarico a Sergio Chiocchini. Tutto questo per dare un motivo di crescita in più secondo i programmi societari. E’ stata una scelta che non ci ha deluso, anzi, ha portato il gruppo dei ragazzi 2010 a vincere il campionato, girone di Pisa, con largo anticipo e poi di qualificarci per gli ottavi di finale giocando con altre realtà regionali".

"Una stagione da incorniciare – conclude il responsabile della società amaranto – e devo ringraziare tutti, dai ragazzi, al mister e lo staff, ma anche i genitori per l’ottimo lavoro portato avanti e che ci ha consentito di raggiungere questo importante obiettivo".

Oltre ai portieri Loris Lo Bianco e Tiziano Gasperini questo è il gruppo giocatori a disposizione del mister Sergio Chiocchini e Tommaso Chiocchini: Matteo Fava, Giulio Marinari, Filippo Nani, Marcello Calloni, Edoardo Mannocci, Federico Sardelli, Francesco Pini, Filippo Cini, Gregorio Galli, Matteo Dario, Iacopo Freschi, Edoardo Tremolanti, Niccolò Cavarretta, Giulio Pratelli.

Pietro Mattonai