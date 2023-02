Guidi, ora il ragazzo granata è cresciuto

di Stefano Lemmi

Anche nella trasferta a Pesaro di mercoledì Massimiliano Canzi l’ha buttato nella mischia, proprio nel momento clou della partita. Dimostrando con questa mossa di voler contare anche su di lui. E Matteo Guidi, classe 2003, ha risposto in maniera positiva, ripagando pure stavolta la fiducia del suo allenatore. Fresco di rinnovo di contratto, il primo da professionista, il promettente centrocampista sta dando lustro al settore giovanile pontederese, la cui crescita è confermata dal socio Simone di Bella, un dei principali responsabili dello sviluppo della "cantera" granata. "Guidi – spiega - è arrivato 4 anni fa dal mercato di gennaio. Fu Marco Magni a segnalarmelo, eravamo nel 2018, e io avallai subito la cosa perché il ragazzo mi piacque immediatamente. Lo prelevammo dal Prato per rinforzare la squadra allievi del 2002, e lui, anche se era di un anno più piccolo, riuscì comunque a trovare spazio, girando anche un paio di ruoli, prima come mediano, a volte come difensore centrale, e infine da mezzala. Dimostrò subito di avere un grande fisico, nonché di essere un ragazzo serio, convinto di poter fare il calciatore. Corretto e rispettoso verso i compagni, grazie anche ai valori che la buona famiglia che ha alle spalle gli ha saputo insegnare, fu l‘unico che dopo la vittoria del campionato allievi accettò di andare in Primavera, della quale diventò elemento fondamentale. E’ stata una scelta che l’ha portato ad avere più chance rispetto ad altri giocatori, altrettanto bravi, che presero altre strade".

"La sua firma del contratto da professionista col Pontedera – conclude Di Bella – gratifica l’intero settore giovanile, che è in crescita e che tra i nati dal 2004 al 2007 ha diversi profili interessanti. Io mi sono sempre battuto affinché terminasse la dispersione di tanti giocatori che c’era stata fino ai nati nel 2002 per far in modo che a partite dal 2003 i ragazzi fossero più indirizzati. Per fortuna ho trovato in Paolo Pastacaldi e negli altri dirigenti persone che hanno creduto come me in questo modo di pensare. Io sostengo da tempo che si possono costruire buoni calciatori a Pontedera, e Guidi è un esempio. Anche perché per una società come la nostra, che deve pensare prima di tutto alla sostenibilità, l’obiettivo deve essere dare credibilità, facendo capire che anche qui si può diventare giocatori di un certo livello.

Lo so che riuscire a formare un calciatore è difficile, ma lo è sempre meno che sperare di ripetere spesso operazioni com’è stata quella della vendita di Aurelio al Palermo. Quella è stata un autentico miracolo". Intanto i 14 cartellini complessivi, 2 rossi e 12 gialli, estratti a Pesaro dal signor Mucera di Palermo hanno colpito duro nel Pontedera. Dopodomani a Recanati, infatti, Canzi dovrà rinunciare non solo a Martinelli, espulso mercoledì e squalificato per un turno, bensì anche a Shiba e Ladinetti, che sono stati "soltanto" ammoniti, ma erano in diffida.