Guarda cosa ti aspetta La serie C dei granata

Giorni agitati in Serie C dopo la presentazione delle domande per l’iscrizione al prossimo campionato. Premesso e ribadito che il Pontedera può dormire sonni tranquilli, la curiosità adesso è tutta sulla conoscenza della composizione dei tre gironi, e in particolare di quelli che saranno gli avversari dei granata. Ci sono però ancora alcune posizioni oscillanti che non permettono di definire il quadro almeno fino al 7 luglio, giorno in cui durante il consiglio federale la Figc emetterà la sentenza dopo i pareri ricevuti il 30 giugno dalla Co.Vi.So.C. che ha esaminato le domande.

Ad oggi avrebbero diritto a giocare la terza serie 59 squadre su 60 perché la mancante, il Pordenone, non ha proprio presentato gli incartamenti. Al suo posto verrà riammesso il Mantova in qualità di squadra miglior piazzata tra le nove retrocesse dalla C 202223 e che verrà inserito nel girone A. Tra i club che martedì hanno inviato gli incartamenti necessari ce n’è però almeno uno che verrà bocciato. Si tratta, è risaputo, del Siena, che a quanto sembra ha pagato gli stipendi ma che avrebbe presentato una fideiussione fuori dai parametri richiesti. Al posto dei bianconeri, che ovviamente avrebbero composto il girone B, ci sarà la squadra under 23 dell’Atalanta, che per regolamento non può essere messa nel girone A dove è già presente la Juventus Next Gen. Quelle di Pordenone e Siena sono al momento le uniche due defezioni certe, ma non è da escludere che nell’esaminare le varie documentazioni salti fuori qualche sorpresa negativa.

Per definire il quadro delle 60 squadre bisogna però puntare anche il naso all’insù e guardare a cosa accade in Serie B, categoria che presenta due criticità. Una, la più preoccupante, riguarda il fresco neopromosso (domenica scorsa) Lecco, che non avendo lo stadio a norma, non ha indicato per tempo l’impianto alternativo (Padova) e quindi va verso una bocciatura clamorosa. L’altra situazione in bilico coinvolge la Reggina che ha presentato domanda di iscrizione nei tempi previsti ma che sarebbe mancante di almeno un pagamento. Se una o entrambe venissero escluse, i posti sarebbero occupati da una tra le retrocesse Brescia e Perugia o da tutte e due. Questo di conseguenza lascerebbe liberi uno o due posti in Serie C che sarebbero appannaggio nell’ordine di una squadra tra le vincenti i play off di Serie D, ammesso che questa squadra sia interessata e che abbia lo stadio a norma (nell’ordine ci sono: Alcione Milano, Nardò, Fano e Pianese) e una tra le retrocesse dalla Serie C (Piacenza primo). Questa situazione di incertezza influisce inoltre sulla partenza del calcio mercato.

Stefano Lemmi