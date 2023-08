Gruppo Lupi, arrivi e conferme Blindata la rosa dei titolari

Il Gruppo Lupi di Pontedera ha chiuso la rosa dei titolari per il prossimo campionato di Serie B nel segno dell’esperienza di atleti con svariate ore di volo come Tommaso Lazzeroni e Nicola Falaschi. I due comporranno ancora la compagine biancoceleste affidata a Marco Nuti. Lazzeroni, al pari di altri senatori, vestirà la maglia dei pontederesi per la quinta stagione consecutiva. Per lui: esperienza, creatività e dedizione, che saranno di nuovo al servizio dei compagni e del tecnico Nuti che, già in passato, ha saputo utilizzare le sue doti. Un’altra gradita riconferma è anche quella di Falaschi che, con i suoi svariati campionati di B, nei quali ha dimostrato doti sia in prima che seconda linea, sarà un elemento importante in tanti frangenti della prossima stagione. Il Gruppo Lupi ha inoltre reso noto l’arrivo del 19enne Federico Nocito, il quale ha trascorso l’ultima stagione in C a Sanremo, conquistando la promozione nella categoria superiore. Nocito studierà a Pisa, dividendosi tra impegni universitari e la pallavolo, approdando alla società del presidente Giorgio Nazzi che ha deciso di investire su un altro giovane di sicuro valore. Infine, ecco un altro elemento per il reparto schiacciatori. Si tratta del 24enne Andrea Carrai reduce da una positiva stagione in C a San Miniato. L’attaccante ritrova la serie B dopo averla assaporata due stagioni orsono a Castelfranco. Schiacciatore dotato di indubbie qualità atletiche, Carrai sarà sicuramente prezioso.

Marco Lepri