Grande prestazione per Marcandalli Perretta inesauribile

SIANO 7,5 Due parate decisive nel primo tempo che tengono in vita il Pontedera. Il voto alto deriva da quello. MARCANDALLI 7 Altra prestazione di grande sostanza. Il Genoa potrà contare su di lui... ESPECHE 6,5 Regge la difesa dagli assalti dei padroni di casa BONFANTI 5,5. Dispiace dare l’insufficienza, ma è apparso in chiara difficoltà, soprattutto sulle folate di Sereni. GUIDI 6,5 Canzi lo inserisce per rafforzare la linea di mezzo e lui risponde bene.

SOMMA 6,5. Parte con i quattro in mediana e finisce esterno basso, sempre a destra.

SHIBA 6,5 Chiamato in causa in avvio di ripresa, si cala bene negli schemi. BENEDETTI 6,5 Con le sue piroette mette in difficoltà gli avversari. CATANESE 6,5 Primo tempo più complicato, ripresa più efficace. Ma è ovunque.

DE IOANNON sv Entra solo per la passerella finale.

PERRETTA 7 E’ una risorsa inesauribile. Canzi gli cambia posizione almeno tre volte durante il match.

IZZILLO 6,5. Inizia in un ruolo più offensivo e si crea qualche buona opportunità.

CIOFFI 7 Ha riassaporato il gol dopo 15 turni. E con un rigore che si era procurato.

NICASTRO 8 Segna la prima tripletta della stagione e sale a quota 12 reti, record personale dopo i dieci con Bellaria Igea (2012-13) e Juve Stabia (2015-16). Si porta a casa il pallone. MUTTON 6,5 Utile in fase di attacco dove controlla buoni palloni.

PELI 6,5 Entra e si procura il rigore del 4-0. All. CANZI 7. Legge bene le varie fasi della partita plasmando la squadra più volte. Cambia modulo 5 volte.

s.l.