Grande lotta in coda con il Ponsacco 1920 che va in casa dell’Invicta Sauro

A cinque giornate dal termine del campionato in testa i giochi appaiono già decisi. Lo Sporting Cecina dovrebbe festeggiare, in casa con il Gambassi, la matematica certezza della promozione in Eccellenza. Invece in coda ci sono diverse squadre che provano a tirarsi fuori dal pericolo retrocessione. Il Ponsacco 1920 è la squadra che rischia maggiormente perché, da fanalino di coda, la giornata gli riserva una trasferta insidiosa. Va nel grossetano, contro l’Invicta Sauro, e la partita è anticipata a sabato, altra compagine che è affamata di punti in ottica salvezza. Sulla squadra ponsacchina peseranno alcune squalifiche e la pesante multa a carico della società per il comportamento dei suoi tifosi. C’è ottimismo invece in casa dell’Atletico Etruria che, reduce da due vittorie consecutive, va a cercare punti preziosi in casa della Geotermica. La squadra di Larderello, eliminata mercoledì in Coppa, vorrà rifarsi della opaca prestazione. Anche il San Miniato, impegnato in casa contro l’Atletico Maremma, deve dare risposte positive ai suoi sostenitori e cancellare i brutti risultati della ultime partite. Lo stesso discorso vale per il Saline che, dopo le recenti sconfitte, ora si trova inguaiata in piena zona play out. "Ci vuole un cambio di passo – dice il suo ds – altrimenti rischiamo grosso e la trasferta in Maremma contro il S.Andrea è uno scontro diretto che potrebbe essere decisivo". Nella parte alta della classifica, detto della Geotermica, la giornata propone una trasferta impegnativa per i Colli Marittimi che vanno a Rosignano contro il Castiglioncello. Partita impegnativa anche per l’Urbino Taccola che ospita il Piombino, squadra anch’essa alla ricerca di punti importanti per lasciare la zona pericolosa della classifica. Inizio partite ore 15.

Pietro Mattonai