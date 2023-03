Grande lotta in coda

Con lo Sporting Cecina già incoronata squadra vincitrice del campionato di Promozione, l’attenzione passa sulle squadre candidate ai play off e a quelle per il play out. Per la parte alta della classifica, a quattro turni dal termine, la lotta sembra ristretta alla nostre Geotermica, Colli Marittimi e Urbino Taccola con il quarto incomodo Castiglioncello. In coda invece la situazione è ancora molto più fluida. In ballo ci sono sia il Ponsacco 1920 che l’Atletico Etruria ma anche il San Miniato. La giornata propone proprio lo scontro diretto tra i locali rossoblu e il San Miniato. Il Ponsacco 1920, fanalino di coda ma non rassegnato, tutt’altro, rinfrancato dalla pesante vittoria esterna contro l’Invicta Sauro, punterà ad una vittoria. Il San Miniato invece non riesce a vincere da gennaio e il pareggio di domenica scorsa ha mosso la sua classifica ma una scossa ora è d’obbligo. Anche il Saline, che dopo la bella vittoria a San Andrea non è fuori pericolo. Ha un impegno difficile sul campo dell’Atletico Piombino con i tirrenici che hanno fame di punti perché anch’essi a rischio e vorranno far pesare il fattore campo. In serio pericolo anche l’Atletico Etruria che va ad affrontare l’Invicta Sauro. E’ un vero e proprio spareggio. Nella parte alta della classifica va in trasferta in Maremma, contro l’Atletico, l’Urbino Taccola che, al momento, naviga in quarta posizione. Gara in trasferta anche per la Geotermica che va a far visita alla pericolante Gambassi. Vero è che la vittoria di domenica scorsa contro l’Atletico Etruria ha dato alla squadra di Larderello un buon margine sulle inseguitrici. L’importante vittoria ottenuta a Rosignano contro il Castigliocello ha dato ai Colli Marittimi lo stimolo giusto per affrontare il finale di campionato da protagonista. Nella partita odierna contro il San Andrea dovrebbe confermare il buon stato di forma per il finale di torneo. Inizio ore 15.

Pietro Mattonai