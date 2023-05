Grande attesa per il Gp Lari con 200 dilettanti

C’è un filo che lega il Gp Città di Pontedera a quello di Lari-Città delle Ciliegie. Gli organizzatori sono gli stessi della Juventus Lari con il presidente Antonio Giuntini e il vice Luciano Granchi, l’impegno e la passione sotto la direzione di Mauro Sardelli sono una garanzia. Successo dunque assicurato per la 4^ edizione della gara nazionale per dilettanti éliteunder 23 in programma sabato 20 maggio a una settimana dall’inizio della 65^ Sagra delle Ciliegie prevista il 27 e 28 maggio e dal 2 al 4 giugno. Non manca l’apporto e la collaborazione del Comune di Casciana Terme-Lari con il sindaco Mirko Terreni e l’assessore allo sport Emanuele Baroni, del Comitato Organizzatore e degli Amici del Ciclismo di Perignano dove la corsa prevede il ritrovo e la partenza, mentre l’arrivo dopo 162 km e lo stesso tracciato dello scorso anno avverrà in Piazza XX Settembre a Lari. Il Gp Lari-Città delle Ciliegie sarà valevole anche per il Memorial Toscano Cappellini e per il 44° Trofeo Alvaro Bacci a ricordare il primo sindaco del comune di Lari. Una corsa che è un omaggio al territorio attraversato, alla sua promozione, con la presenza di 200 corridori di 33 squadre con tutti i team Continental nazionali, e tre team stranieri, gli svizzeri del V.C. Mendrisio, i messicani della A.R. Monex affiliati a San Marino e i sovietici della squadra spagnola PC Baix Ebre. Il percorso: la partenza alle 13 da Via Gramsci a Perignano con 3 giri pianeggianti attorno a questa località di 9 km quindi il primo passaggio da Lari (zona arrivo) dopo 33 km e mezzo per ripetere per 5 volte un circuito di km 20 e 500, transitando da San Ruffino, La Capannina, Perignano e quindi Lari. Infine dopo 136 chilometri inizierà l’ultimo tratto in linea di 26 km con i passaggi da Casciana Alta, Parlascio, Collemontanino e il finale attraverso Ripoli prima dell’arrivo a Lari dove lo scorso anno vinse Nicolò Buratti del Cycling Team Friuli.

Antonio Mannori