Granata, un solo punto in una serata avversa. Pesano le assenze e gli svarioni del fischietto

PONTEDERA

2

RECANATESE

2

PONTEDERA (3-4-1-2): Lewis; Calvani (29’ st Pretato), Guidi, Angori; Perretta, Ignacchiti (23’ st Provenzano), Catanese, Ambrosini (39’ st Delpupo); Benedetti (29’ st Paudice); Nicastro, Ianesi. A disp: Stancampiano, Vivoli, Gagliardi, Fossati, Espeche, Cerretti, Maiello. All. Canzi.

RECANATESE (3-5-2): Meli; Ricci, Ferrante, Veltri; Senigagliesi (12’ st Quacquarelli), Morrone, Prisco (27’ st Gomez), Carpani, Longobardi; Giampaolo (12’ st Lipari), Melchiorri (35’ st Sbaffo). A disp: Tiberi, Mascolo, Sbaffo, Egharevba, Marinacci, Canonici, Ferretti, Peretti. All. Pagliari.

Arbitro: Gangi di Enna.

Marcatori: 31’ pt Nicastro (P), 38’ pt Melchiorri (R), 40’ pt Carpani (R); 8’ st Catanese (P).

Note: spettatori 433; ammoniti Giampaolo, Ignacchiti, Veltri, Gomez, Catanese; angoli 6 a 4.

Se a leggere il nome dell’avversario questo 2-2 può far storcere la bocca, entrare dentro al pari con la Recanatese può far schiumare di rabbia il Pontedera (5 punti in 5 giornate). Al netto di qualche errore di troppo commesso nella gestione della palla, in casa granata si punta il dito contro due svarioni arbitrali che hanno indirizzato il match: la rete dell’1-2 viziata da un fallo e quella del 3-2 annullata per un fuorigioco inesistente di Nicastro. Già a leggere le note si odorava che non era serata di grazia, con le contemporanee assenze per infortunio di Martinelli (sub lussazione della clavicola) ed Espeche (affaticamento muscolare) che hanno messo Canzi nella condizione di partire con 7 under. Due 2003, Guidi e Angori, e un 2004, Calvani, hanno costituito la linea dei tre difensori di una squadra schierata col 3-4-1-2 (come al Curi) ma con la novità – anche se in verità è cosa vecchia – del ritorno di Benedetti in posizione di trequartista dietro ai due attaccanti. L’avvio è stato piuttosto contratto, merito anche del 3-5-2 di una Recanatese arrivata fin qua senza timori reverenziali, e c’è voluto di entrare nel cuore della frazione per mettersi le mani nei capelli per una palla gol sprecata da Ianesi (25’).

La serata sembrava comunque prendere la strada giusta solo sette minuti più tardi, quando con un’elevazione imperiosa Nicastro di testa firmava una rete spettacolare. Sembrava e basta però, perché prima del riposo ecco l’inatteso rovesciamento nell’arco di tre minuti: prima un intervento di Calvani ha favorito il destro di Melchiorri e poco dopo Carpani solissimo nell’area piccola – e poi si capirà perché Ignacchiti, che lo marcava a uomo, non c’era... – ha infilato il sorpasso. Nella ripresa con partenza a testa bassa il Pontedera ha trovato ben preso il pareggio, con capitan Catanese abile a riprendere una sua conclusione ribattuta dalla traversa, e quando intorno alla mezzora Nicastro, ancora di testa, aveva di nuovo infilato la porta di Meli, ci ha pensato l’arbitro a respingere lo sperato appuntamento con i tre punti.

Stefano Lemmi