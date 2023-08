Granata Quei volti per una grande stagione

Eccola qua. Una pagina da ritagliare e conservare per conoscere meglio i protagonisti in campo della stagione 2023-24. E’ tutto in queste 24 fotografie (fotoservizio di Luca Bongianni per Germogli) l’organico "calcistico" del Pontedera, che domani sera comincia l’undicesima stagione consecutiva in Serie C, dodicesima nel calcio professionistico. Tra i volti che vedete c’è anche quello dell’ultimo arrivato, e annunciato proprio ieri, il difensore classe 2001 Cristian Cerretti, cresciuto nelle giovanili dello Spezia, che negli ultimi tre anni ha vestito la casacca dell’Imolese totalizzando oltre 60 presenze e con la quale ha firmato il gol che ai play out valse la salvezza ai danni della Pistoiese nella stagione 2021-22. Il mercato estivo si chiude domani alle 20, quarantacinque minuti prima che i granata inizino la sfida casalinga contro il Sestri Levante, ma da qui al gong, come sembra lasciar intendere il direttore sportivo Moreno Zocchi, non sono previsti altri innesti. Così, dei 24 calciatori fotografati in questa pagina, 11 sono quelli riconfermati (Catanese, Benedetti, Guidi, Espeche, Ianesi, Martinelli, Nicastro, Perretta, Pretato, Stancampiano e Vivoli), 12 i nuovi arrivati (Ambrosini, Angori, Calvani, Cerretti, Delpupo, Fossati, Gagliardi, Lewis, Marrone, Paudice, Provenzano, Selleri) e 1 è salito dal settore giovanile (Salvadori). Alla guida, per la seconda stagione (la prima dall’inizio), l’allenatore Massimiliano Canzi, che continua ad avvalersi dei suoi fidi collaboratori, quali il vice Daniele Zini, il preparatore atletico Lorenzo Monticelli, il preparatore dei portieri Enzo Biato e il match analyst Roberto Saglimbeni. A loro quest’anno si è unito il collaboratore tecnico Ivan Moretto, che in passato aveva già lavorato con Canzi.

Stefano Lemmi