Granata "Occhio all’Entella. Pontenziale big"

Una squadra con un potenziale da primi posti ma ancora inespresso. In questo sintetico concetto c’è il giudizio di Moreno Zocchi, direttore sportivo del Pontedera, sulla Virtus Entella. avversario di domani al Mannucci, che in classifica è attualmente 15esima con 2 punti in più sulla zona retrocessione e 6 meno della squadra di Massimiliano Canzi (14 a 20).

"L’ Entella – spiega il diesse granata – è una squadra costruita per stare nei primissimi posti della classifica e cercare di arrivarci fino in fondo. E’ in ripresa, ha già avuto il cambi di allenatore e tutto quello che sta facendo la società, abituata a stare in B darà i suoi frutti già in questa annata. Ricordo che anche la stagione scorsa ebbe problemi all’inizio e poi è arrivata ad essere prima in classifica fino a due turni dalla fine, quindi son certo che anche stavolta arriverà in alto. E’ un avversario a cui bisogna dare quindi massimo rispetto, ma d’altronde questa è una cosa che non abbiamo mai fatto mancare, neanche contro le formazioni meno blasonate. Il rischio di sottostimare l’avversario di turno, insomma, non esiste". Qualche perplessità sui benefici di questa sosta forzata per il Pontedera per la questione dei giocatori in nazionale, Zocchi la manifesta, anche se nel complesso prevale come sempre la fiducia: "Quando stai andando bene – osserva - la sosta viene sempre vista con un po’ di dispiacere, però visto come si svilupperà il calendario (7 o 8 partite da domani al 22 dicembre, ndr) arrivarci avendo dato uno-due giorni di riposo in più potrebbe fare bene (Nicastro è recuperato, ndr). Di sicuro il Pontedera contro le squadre più blasonate parte sempre con la certezza che se non è al massimo prende le imbarcate, quindi contro avversari come l’Entella devi essere bravo ad andare oltre i tuoi limiti. Diciamo che domani la somma degli undici che vanno in campo deve diventare… venti se si incastrano certe situazioni".

Intanto, in un comunicato, la società granata fa sapere che domani "in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il calcio e la musica si uniranno in un irripetibile spettacolo allo stadio Ettore Mannucci. Grazie alla collaborazione tra Us Città di Pontedera e associazione Eunice Aps, con il patrocinio del comune di Pontedera, nel corso dell’intervallo del match dei granata (la gara inizia alle 20,45, ndr) si esibirà l’artista Paola Bivona, accompagnata alla chitarra dal musicista Matteo Quiriconi".

Stefano Lemmi