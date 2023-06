Granata Nuova rosa, spuntano i primi nomi

Nell’attesa della fumata bianca che definisca la figura del presidente, il Pontedera sta lavorando alla costruzione della squadra che parteciperà al prossimo campionato di Serie C. E il nome di qualche obiettivo finito nel mirino del direttore sportivo Moreno Zocchi comincia a saltar fuori. Le prime due identità conducono ad attaccanti, entrambi classe 2003. Uno è Michele Ambrosini, che arriva dalla Primavera 2 del Genoa con la quale ha vinto il campionato da protagonista. Nato a Bergamo l’1 settembre 2003, Ambrosini è cresciuto nella Trevigliese, quindi nel settembre 2020 ha esordito in serie D con la maglia della Virtus Ciserano Bergamo che poi a gennaio 2022 l’ha ceduto al Genoa. Nella stagione scorsa il probabile futuro calciatore granata ha debuttato nella Primavera 2 genoana collezionando 25 presenze (in 30 partite) e segnando 6 reti, contribuendo così al primo posto del girone A e all’immediato ritorno in Primavera 1 per i rossoblu. Ambrosini può agire da seconda punta sia a destra che a sinistra. L’altro nome finito sotto la lente di Zocchi è quello di Daniel Fossati. Nato a Genova il 22 luglio di venti anni fa, Fossati ha fatto la trafila nelle giovanili del Genoa (con una parentesi nel Venezia) che l’estate scorsa lo ha dato in prestito al Borgosesia, formazione piemontese di Serie D che ha chiuso il girone A in nona posizione.

Nelle 34 gare (su 38 totali) disputate da titolare, Fossati ha fatto decisamente la sua parte firmando 15 reti (tutte su azione) delle 54 messe a segno complessivamente e diventando così il bomber della squadra. Otto dei suoi gol sono stati decisivi ai fini del risultato e per due volte ha siglato una doppietta: in Castellanzese-Borgosesia 1-2 e in Borgosesia-Fossano 3-1. A tenere alto l’interesse di questi giorni sulla Serie C c’è anche il tema-iscrizioni, che si sono chiuse alla mezzanotte di lunedì. Il Pordenone come già si sapeva non si è iscritto e al suo posto verrà ripescato il Mantova in qualità di migliore tra le nove retrocesse dalla terza serie, mentre il Siena l’ha fatto ma, a quanto sembra, con documentazione mancante. Se i bianconeri non saranno ammessi, ipotesi alquanto probabile, il loro posto verrà rimpiazzato dalla squadra under 23 dell’Atalanta, che si ritroverebbe inserita nel girone del Pontedera. Entro venerdì 30 giugno la Co.Vi.So.C. e la commissione criteri infrastrutturali e sportivo-organizzativi comunicheranno a ciascuna società l’esito della verifica della documentazione.

Stefano Lemmi