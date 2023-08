Granata Niente reti nel terzo test estivo

PONTEDERA

0

SAN DONATO TAVARNELLE

0

PONTEDERA primo tempo (3-4-2-1): Lewis; Barbafieri, Espeche, Calvani; Perretta, Marrone, Disegni, Ambrosini; Uva, Salvadori; Nicastro. Secondo tempo (3-4-2-1): Stancampiano; Guidi, Pretato, Calvani; Conticelli, Benedetti, Disegni, Donnarumma; Delpupo, Ianesi; Fossati. All. Canzi S.D.

TAVARNELLE (4-3-3): Campinotti; Forconi, Videtta (17’ st Nobile), Diana (23’ st Romano), Giubbolini (1’ st Frosali); Giana (1’ st Seghi), Burato (17’ st Mazzoli), Marianelli (38’ st Reca); Belli (30 st’ Travaglini), Lucatti (23’ st Panicucci), Neri (23’ st Gianneschi). All. Collacchioni.

Niente reti stavolta per il Pontedera, che ha pareggiato 0-0 nel terzo test estivo contro il San Donato Tavarnelle, formazione di Serie D. Contrariamente ai due precedenti allenamenti congiunti, vinti contro altrettante squadre di Serie D (3-1 al Tau Altopascio e 2-0 al Real Forte Querceta), stavolta Canzi ha mischiato le carte già nell’undici iniziale, dando spazio a giovanissimi come i classe 2005 Salvadori e Barbafieri, ma anche ai 2004 Marrone e Uva che fin qui erano stati impiegati sempre nei secondi tempi. Stavolta però i primi 45’ sono filati via senza reti da parte dei granata (che invece nei due match precedenti avevano sempre chiuso in vantaggio 2-0), con Lewis che poco oltre la mezzora (32’) ha dovuto compiere una “paratona“ sul sinistro ravvicinato – scagliato dall’interno dell’area piccola – di Lucatti. Nessun brivido invece per l’estremo difensore del San Donato, anche perché per vedere la prima conclusione di una certa pericolosità del Pontedera si è dovuto attendere il quarto d’ora della ripresa, quando, con una formazione rinnovata, Ianesi di destro ha sparato di poco a lato. Otto minuti più tardi è stato quindi Fossati a calciare con la palla che ha attraversato tutta l’area di rigore. Da parte loro gli ospiti hanno sfiorato la rete al minuto 36 con un sinistro teso di Diana terminato sull’esterno della rete di Stancampiano. Prima del fischio finale c’è stato tempo per ammirare un sinistro a giro di Delpupo leggermente fuori misura. Domani i granata sono di nuovo in campo: alle 17 a Casciana Terme affrontano la formazione Primavera del Pisa, quindi domenica alle 18 ospitano il River Pieve, compagine che milita in Eccellenza, al Mannucci. Sarà l’occasione per vedere all’opera l’ultimo arrivato in casa Pontedera, ossia l’esterno Samuele Angori, classe 2003, proveniente dall’Empoli primavera, che ha firmato ieri prima del test.

Stefano Lemmi