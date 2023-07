Granata, le prime firme Due giovani dal Genoa

PONTEDERA

E’ il giorno delle firme. Le firme dei primi due volti nuovi di un mercato che per il Pontedera parlerà quasi esclusivamente under, ossia i nati dopo l’1 gennaio 2001. Si tratta degli attaccanti classe 2003 Michele Ambrosini, che arriva dalla Primavera 2 del Genoa, e Daniel Fossati, ex Borgosesia (Serie D) ma di proprietà del Genoa. Se Fossati verrà con la formula del prestito, ad Ambrosini il direttore granata Moreno Zocchi, ieri a Milano, farà sottoscrivere un contratto biennale, con l’intenzione di ottenere dal giocatore una utile plusvalenza come già riuscito per Aurelio, preso in estate dal Gubbio e ceduto a gennaio al Palermo, e come sembra scontato riesca a fare con Siano, prelevato l’estate scorsa dalla Juventus Next Gen e appetito da diversi club anche di Serie B. Il terzo elemento dato in dirittura d’arrivo, e magari alla firma tra qualche giorno, ha invece il volto di Lorenzo Peschetola, anch’egli attaccante classe 2003 che nella passata stagione si è diviso tra Foggia e Latina, entrambe squadre di Serie C. Anche per lui sembra che ci sia sul piatto la firma di un biennale.

Tutto questo senza dimenticare i rientri dei due 2004 Leonardo Disegni, prestato al Genoa che poi lo aveva girato alla Reggina, e Jacopo Ciofi, reduce da un campionato da titolare nel Termoli, in Serie D, e del 2002 Mattia Pretato, girato a gennaio all’Arezzo, in D. Mentre Canzi si gode le ultime giornate di vacanza – il tecnico, come gli altri dello staff e i giocatori, dovrà presentarsi a Pontedera tra il 20 e il 21 luglio per le visite mediche mentre gli allenamenti cominceranno sabato 22 luglio – Zocchi sta lavorando, comunque in piena armonia con il suo allenatore, per mettere insieme i pezzi del puzzle secondo quello che sarà il sistema di gioco già annunciato, il 3-4-2-1. E, come detto, gli innesti riguarderanno prevalentemente le cosiddette quote, perché con 7-8 over previsti in organico, sei sono già quelli riconfermati: Espeche, Martinelli, Perretta, Catanese, Nicastro e Stancampiano. Quindi ne arriveranno uno, al massimo due, presumibilmente a centrocampo. Intanto i tifosi della gradinata nord Diego Savelli invitano tutti alla Festa in gradinata di sabato 8 luglio dalle 20,30, con antipasto, primo e dolce a soli 15€. Durante l’evento, aperto a tutti, bambini compresi, sarà inaugurato il murales dedicato a Savelli. Prenotazioni al 3467084694 (Raul) o al 3492918760 (Massimo).

