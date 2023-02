Granata, la corsa si ferma con la Carrarese

PONTEDERA

0

CARRARESE

1

PONTEDERA (3-5-2): Stancampiano; Marcandalli, Espeche, Bonfanti (34’ st Mutton); Peli (19’ st Goncalves), Catanese (34’ st Benedetti), Ladinetti, Izzillo (34’ st Guidi), Perretta; Nicastro, Ianesi (19’ st Cioffi). A disp: Siano,Vivoli, Shiba, Sosa, Di Bella, De Ioannon, Tripoli, Somma. All. Canzi.

CARRARESE (3-5-2): Breza; Pelagatti, Marino, Imperiale; Cicconi, Palmieri (1’ st Bozhanaj), Schiavi, Della Latta (39’ st Cerretelli), Coccia (22’ st Grassini); Capello (39’ st Castigliani), Bernardotto (12’ st Giannetti). A disp: Gatti, Satalino, D’Ambrosio, Pinto, Energe, Frey. All. Dal Canto.

Arbitro: Sacchi di Macerata.

Marcatore: 30’ st Capello.

Note: spettatori 691; ammoniti Nicastro, Giannetti, Ladinetti; angoli 1 a 2.

Pontedera - Poteva essere il derby dell’allungo in classifica e invece il Pontedera ha interrotto la sua scalata dopo il pari di Siena e la vittoria sull’Alessandria. Se si può dire che questo 0-1 contro la Carrarese, che l’ha scavalcato relegandolo al settimo posto, penalizza eccessivamente i granata, essendo maturato su un episodio a un quarto d’ora dalla fine, si può altresì riconoscere che la squadra di Canzi ha fatto veramente poco per provare a vincere questo confronto diretto numero 70. E’ vero che la Carrarese schierandosi con un 3-5-2 a specchio, che in fase di non possesso diventava un 5-3-2, ha chiuso tutti gli sbocchi alla manovra granata, ma è stata anche la lentezza della stessa a favorire la strategia conservativa degli ospiti, in campo inizialmente con un solo under contro i sei del Pontedera. Il risultato si è tradotto in una pericolosità offensiva praticamente inesistente visto che nel primo tempo le uniche occasioni create sono state un destro di Izzillo sparato malamente da buona posizione (12’) e una spizzata di testa di Ianesi, lasciato indisturbato a centro area, terminata a lato (24’). Addirittura peggio nella ripresa, con appena un sinistro senza grandi pretese di Catanese (14’). Troppo poco per meritare i tre punti. Anche se è giusto aggiungere che pure Stancampiano non ha dovuto fare gli straordinari.

L’unico intervento che lo ha visto protagonista è stato, nel primo tempo, una ribattuta su deviazione ravvicinata di Marino su azione d’angolo (33’) con palla poi allontanata da Marcandalli. Tutto qui. Fino al gol ovviamente. Ed evitabile tra l’altro. Goncalves, all’esordio dopo l’arrivo dal mercato invernale (dal Novara) ha rincorso il portatore di palla per una quarantina di metri, aspettando ad intervenire (fallosamente) in prossimità dell’area di rigore pontederese. Da quella mattonella Schiavi ha calciato una traiettoria bassa, il pallone si è infilato tra una selva di gambe fino a trovare l’impatto di quella giusta, ossia del compagno di squadra Capello. Lo svantaggio, maturato a un quarto d’ora esatto dal novantesimo, è stato un macigno per i granata, che nonostante i cambi operati da Canzi, tornato anche al 3-4-1-2, non sono comunque riusciti a rendersi pericolosi ed evitare la terza sconfitta casalinga. Considerando l’esito negativo dell’ottava giornata di ritorno, la trasferta di mercoledì a Pesaro (non disputata a causa della pioggia) offre l’occasione per rialzare subito la testa.

Stefano Lemmi