Granata, il saluto del presidente Gradassi "Tre anni di soddisfazioni sportive e umane"

PONTEDERA

Tre anni di grandi soddisfazioni. Sia sul piano sportivo che umano. E’ questo il bilancio sintetico con cui Piero Gradassi ha concluso venerdì scorso la sua esperienza da presidente del Pontedera. Da oltre 40 anni impegnato a far divergere una parte delle sue disponibilità economiche nel club granata, l’82enne imprenditore resta comunque come socio con il 5% di quote. Terminati i tre anni sulla poltrona di primo dirigente, adesso occupata dal 52 enne avvocato, ed ex sindaco della città, Simone Millozzi, Gradassi ci tiene a ringraziare chi in questi 36 mesi è stato al suo fianco: "Ringrazio tutto lo staff, da Paolo Pastacaldi ad Andrea Bargagna, dalla segretaria Giulia Tanini al team manager Luca Serraglini, che mi hanno dato una grossa e importante mano a realizzare al meglio tutto quello che è stato possibile. Son stati il fulcro della situazione. Io sono diventato presidente in un momento particolare perché c’era il Covid, però tutti insieme non ci siamo mai arresi, abbiamo lottato riuscendo a fare tre anni davvero belli. Specialmente l’ultimo". I ringraziamenti però non finiscono qui.

"Il mio grazie – prosegue Gradassi – va anche allo staff del Gs Oltrera per aver accolto sempre in maniera confortevole nella sua struttura i tanti giocatori che ogni giorno ci sono andati a mangiare e a rilassarsi. E ringrazio anche tutti i tifosi del Pontedera, che specialmente nell’ultima annata si sono riavvicinati alla squadra dando un grande supporto per i risultati che abbiamo ottenuto". Assai positivo è anche il bilancio che Gradassi fa sul piano umano personale: "Per me sono stati tre anni assolutamente positivi. Non sono stato un presidente...invadente, però ero sempre presente quando c’è stato bisogno. Anche a livello umano sono state tre stagioni assai soddisfacenti, perché nonostante mi sia ritrovato a dover gestire una fase difficile visto che dopo gli addii di Boschi e Tagliagambe il Pontedera sembrava dovesse finire, invece la società si è ricompattata. Ci siamo guardati negli occhi e ho accettato di assumere questo incarico perché volevo che la storia continuasse". Come detto, adesso Piero Gradassi si...limiterà a fare il socio, ma senza per questo distaccarsi dalla quotidianità del club: "In questo periodo ho trovato degli amici dentro al Pontedera, per cui continueremo ad essere la famiglia che siamo: a ritrovarci e ad andare a cena. E continuerò ad andare a tutte le trasferte, perché il mio cuore batte per il Pontedera. Sono stato orgoglioso di aver fatto il presidente e di aver avuto al mio fianco persone valide che mi hanno aiutato a gestire la società nel modo migliore. Spero adesso che questa continuità prosegua".

Stefano Lemmi