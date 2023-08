Granata, ecco il calendario "Partenza non abbordabile"

Comincia con la sfida casalinga al neopromosso Sestri Levante il campionato 2023-24 del Pontedera. Questo ha detto il sorteggio dei calendari effettuati ieri dopo la composizione dei gironi (li trovate in dettaglio all’interno del giornale). Una composizione, quella del girone B, già prevista che riserva una modifica solo nel caso in cui il Consiglio di Stato del 29 agosto non comporti la necessità di effettuare riammissioni in Serie B e quindi di ripescaggi in Serie C. In quel caso dal girone del Pontedera uscirà il Pescara, che va nel gruppo C al posto dell’attuale "ics" ed entrerà l’Alessandria, al cui posto, nel girone A, va il Brescia.

Tornando invece al calendario, la prima trasferta è in casa della Fermana, poi subito due big: Cesena in casa e Perugia al Curi il 20 settembre nel primo dei 5 turni infrasettimanali previsti. Il primo dei 3 derby ad Arezzo, l’1 ottobre alla 6a giornata, il secondo a Lucca il 29 ottobre all’11a giornata, il terzo al Mannucci, contro la Carrarese, il 23 dicembre, all’ultima di andata. Ciò significa che il 28 aprile 2024 la squadra di Canzi chiuderà la stagione regolare allo Stadio dei Marmi, dove nelle ultime 7 trasferte ha sempre perso. Guai comunque a pensare che ospitare una squadra salita dalla Serie D come il Sestri Levante – che ha chiuso a +20 su Sanremese e Bra - sia una passeggiata da tre punti sicuri, perché di insidie, come spiega il direttore sportivo Moreno Zocchi, ce ne sono: "Non parlerei affatto di partenza abbordabile, perché chi vince il campionato conserva ancora un grande entusiasmo di giocare in una categoria nuova. Inoltre ho visto i giocatori che il Sestri Levante sta prendendo e posso dire che è un complesso sicuramente forte. Ci attende una partenza complicata (e mancherà Ambrosini, squalificato, ndr) contro una squadra che è un’incognita per la categoria, e non conoscendola significa che ci sono delle insidie". La settimana dopo i granata sono attesi dalla trasferta sul campo della Fermana.

"E’ una trasferta lunga – commenta Zocchi – contro una squadra che è sempre difficilissima da incontrare. La Fermana è la classica squadra determinata che ti fa... morire sul piano della determinazione e della cattiveria agonistica. Poi abbiamo il Cesena, il Perugia nel turno infrasettimanale, quindi iniziare la Coppa Italia (il 4 ottobre, ndr)… alla fine devo dire che è meglio cominciare una settimana dopo". Neppure la chiusura di campionato, a Carrara, tranquillizza Zocchi: "La Carrarese a quel punto si giocherà la migliore posizione nei play off, speriamo di poterci giocare qualcosa di interessante anche noi". Intanto giovedì alle 17 il Pontedera sosterrà un allenamento congiunto al Mannucci contro il San Donato Tavarnelle (serie D).

Stefano Lemmi