Granata, è pari l’amichevole... big match Canzi collauda la squadra anti-Sestri Levante

PONTEDERA

1

CARRARESE

1

PONTEDERA (3-4-2-1): Lewis; Guidi, Espeche, Angori; Perretta, Benedetti (35’ st Provenzano), Catanese (43’ st Marrone), Ambrosini (20’ st Martinelli); Delpupo (20’ st Paudice), Ianesi (35’ st Fossati); Nicastro (43’ st Selleri). A disp: Stancampiano, Gagliardi, Salvadori, Ciofi, Disegni. All. Canzi

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Coppolaro (1’ st Cartano), Illanes, Imperiale; Zanon (21’ st Grassini), Belloni, Schiavi (1’ st Zuelli), Palmieri (21’ st Sementa), Cicconi; Panico (27’ st Morosini), Simeri (27’ st Capello). A disp: Tampucci, Mazzini, Sansaro, Opoola, Raimo. All. Dal Canto

Marcatori: 7’ pt aut. Simeri; 36’ st Illanes

Pontedera - Si è conclusa con un pareggio (1-1) l’ultima amichevole estiva del Pontedera, rimontato nella ripresa da una Carrarese che tornerà al Mannucci in campionato nell’ultima di andata. L’assenza di Calvani (in tribuna con Pretato, ma i due saranno a disposizione venerdì prossimo) ha dato la possibilità a Canzi di provare una possibile formazione anti Sestri Levante piazzando Angori nel ruolo di "braccetto" difensivo sinistro (ruolo dove in queste amichevoli, vista l’assenza di Martinelli, aveva sempre agito Calvani) e tenere così Ambrosini esterno sempre da quella parte. E il trio difensivo ha avuto subito il suo bel da fare contro una Carrarese partita a testa bassa. A sbloccare il punteggio però sono i per primi i granata, grazie ad angolo di Ianesi con la palla colpita di testa da capitan Espeche, rimbalzata sulla spalla di Simeri e terminata alle spalle di Bleve. Poi però il Pontedera è stato costretto ad agire principalmente di rimessa e fino alla mezzora Lewis si è dovuto impegnare in tre occasioni. Particolarmente decisiva l’ultima, sulla sassata di sinistro di Palmieri (29’). Così Canzi ha cambiato le marcature sui due attaccanti ospiti, mettendo Espeche su Simeri e Guidi su Panico e fino al riposo le minacce carrarine sono svanite, pur se gli avversari hanno mantenuto maggior possesso di palla. Nella ripresa, prima del via alle immancabili sostituzioni, il Pontedera è fortunato quando su un errato disimpegno in uscita la palla è arrivata a Simeri che con un destro rasoterra da posizione leggermente defilata ha colpito la base del palo alla sinistra di Lewis. Col passare dei minuti i granata sono riusciti ad alleggerire la pressione concedendosi anche un insidioso break con colpo di testa di Nicastro (27’), ma sono capitolati su un calcio d’angolo nel quale non sono riusciti a contrastare l’elevazione di Illanes. E nel finale solo la bravura di Lewis, decisivo su Illanes (41’) e poi l’imprecisione sotto porta di Cicconi (palla alta a Lewis superato, al 46’) evitano alla squadra di Canzi di chiudere i test precampionato con la prima sconfitta.

Stefano Lemmi