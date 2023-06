Granata, definita la società Ora tocca alla squadra

Con la definizione del nuovo assetto societario – anche se dopo la riunione di giovedì resta sempre un 7% da attribuire ufficialmente – può partire anche la programmazione per la costruzione della nuova squadra granata. Stabilito il budget, il direttore sportivo Moreno Zocchi ha cominciato a tessere la tela per costruire l’organico da affidare a Massimiliano Canzi per il campionato di Serie C 2023-24. Chiaramente fino all’1 luglio, data di inizio della nuova stagione, non si possono far firmare contratti ai calciatori (il calcio mercato comunque durerà fino al 31 agosto), per cui qualsiasi trattativa possa considerarsi conclusa sarà tale solo a parole. Però il direttore sa già su quali profili lavorare, perché il primo dato sicuro è che il nuovo Pontedera del Canzi-bis giocherà col 3-4-2-1. Confermando così lo schieramento tattico che nella stagione appena conclusa è stato utilizzato 14 volte in 38 gare di campionato.

L’altra cosa certa è che ci saranno due calciatori del 2004 che entreranno a far parte della rosa: il mediano Leonardo Disegni e l’attaccante esterno Jacopo Ciofi, che quest’anno era in prestito al Termoli, club di Serie D, e che quindi ritorna alla casa-madre. Per il resto Zocchi sta cercando praticamente in ogni reparto. A cominciare dal portiere. Se come sembra uscirà Alessandro Siano, autore di un campionato davvero superlativo, e considerando che il Pontedera giocherà con un portiere under (il riconfermato Stancampiano è un over) potrebbe anche salire la candidatura di Vivoli, già terzo portiere in questa stagione. Nuovi volti dovranno arrivare anche per la difesa, dove ai riconfermati over Espeche e e Martinelli si aggiungerà il rientro dell’under Pretato dal prestito all’Arezzo, con cui ha vinto il campionato di Serie D. Zocchi si sta già attivando anche per cercare chi avrà compiti di giocare esterno a centrocampo, dove al momento c’è il solo Perretta, e anche per i trequartisti, che, considerando il modulo di gioco, dovranno quindi essere due. La mancata riconferma di Benedetti, voluta dal calciatore che ha rifiutato l’offerta di rinnovo proposta dal Pontedera, lascia momentaneamente vuota la casella degli elementi disponibili in tale ruolo.

E new entry dovranno esserci pure in attacco, reparto nel quale per adesso l’unico arruolabile è Nicastro. E’ vero che la casacca da titolare dell’unico posto disponibile nello schieramento tattico è la sua, ma serve una valida alternativa, chiaramente under. Anche perché, come già precisato, nell’organico non ci saranno più di 7-8 over e sei ci sono già tra i riconfermati. L’importante comunque è che la macchina granata si è messa in moto. Fretta non ce n’è, ma per il Pontedera sarà necessario giocare d’anticipo sugli obiettivi puntati per evitare che club più blasonati vengano a soffiarglieli sotto il naso.

Stefano Lemmi