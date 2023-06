Granata, conto alla rovescia per l’iscrizione

Mentre il Pontedera si prepara a formalizzare l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C (la dead line è martedì prossimo, 20 giugno) dall’ultima assemblea di Lega sono arrivate novità riguardanti la prossima stagione agonistica, che, come sempre, partirà l’1 luglio. Novità che interessano da vicino il club granata. Soprattutto quella che riguarda la modifica del regolamento sul minutaggio dei cosiddetti giovani, secondo il quale si darà ancora più importanza (a livello di riconoscimento economico) all’impiego dei calciatori provenienti dal settore giovanile del club. Un’altra novità riguarda l’eventuale ingresso delle seconde squadre di società di Serie A, opportunità che si concretizzerebbe comunque solo in caso di vacanza di organico tra i 60 club che compongono la Serie C. Queste "squadre B" saranno suddivise sui tre gironi, per cui, supponendo lo stesso criterio di composizione dei raggruppamenti attuale (taglio orizzontale come negli ultimi due anni) e considerando la presenza della Juventus Next Gen nel girone A, l’arrivo di un’altra squadra, come potrebbe essere ad esempio l’Atalanta, società che al momento sembra pronta a sposare il progetto, sarebbe da considerare inserita nella composizione del girone B, quello dove finirebbe il Pontedera.

Sul piano squisitamente di marketing, spicca invece la creazione di un format di sponsorizzazione per la commercializzazione del marchio della Lega pro. Tra le innovazioni, sono previste l’obbligo dell’allestimento a bordo campo di un cartellone luminoso a led lungo 80 metri, dei quali 40 metri dal lato gradinata e 20 metri dietro ciascuna delle due porte, e modifiche al cerimoniale di gara. Anche queste sono novità che il Pontedera guarda con grande interesse perché legate al sistema delle sponsorizzazioni messo in piedi dal club granata. Non è un mistero infatti che le due voci più importanti del bilancio che vanno ad irrobustire quanto tirato fuori di tasca propria dai vari soci – i quali domani si ritrovano dal notaio Mignone a Bientina per dare ufficialità al nuovo assetto societario – sono quelle relative al minutaggio e ai contributi degli sponsor, in un settore, quello del marketing appunto, nel quale il direttore organizzativo Andrea Bargagna sta svolgendo un lavoro eccellente e in continua crescita. Avere adesso la possibilità di incrementare ulteriormente le entrate che derivano da queste voci rappresenta una ghiotta opportunità per la società pontederese di far quadrare meglio, e magari con minor sacrificio, i bilanci.

Stefano Lemmi