Granata Canzi: "La linea tracciata è giusta"

L’attesa è praticamente finita: lunedì 7 agosto il Pontedera, che oggi alle 17 al Mannucci disputa un allenamento congiunto contro il Real Forte Querceta, club di Serie D, saprà tutto sulla stagione 2023-24. Dopodomani infatti verranno compilati i gironi (al mattino) e quindi i calendari (alle 15) del campionato il cui via è stato fissato per il 3 settembre, con anticipi e posticipi. E, contrariamente a quanto era stato detto in un primo momento, verrà disputata anche la Coppa Italia, che inizierà dopo il campionato. Verosimilmente, il girone dei granata potrebbe essere così composto: Ancona, Arezzo, Carrarese, Cesena, Entella, Fermana, Gubbio, Juventus Next Gen, Lucchese, Olbia, Perugia, Pescara, Pineto, Pontedera, Recanatese, Rimini, Sestri Levante, Spal, Torres, Vis Pesaro. Nel frattempo l’allenatore Massimiliano Canzi ha commentato così il 3-1 sul Tau Calcio: "E’ stata la prima partita vera che abbiamo fatto contro una squadra di livello accettabile dopo aver giocato contro amatori. Direi che sta andando tutto come deve, c’è ancora tanto da lavorare, ma la linea tracciata è quella giusta".

Il tecnico ha schierato due formazioni completamente diverse, e nel primo tempo ha agito quello che potrebbe essere l’undici titolare del momento: "Sì, ho mischiato le due squadre mettendo subito dentro gli undici che ritengo papabili in questo momento per un posto da titolare. Come sappiamo ci manca ancora qualche giocatore, soprattutto nei cambi. Nel complesso sono moderatamente soddisfatto, e anche nella secondo tempo quando in campo c’erano solo under, tranne il portiere Stancampiano, si sono viste delle cose carine a livello individuale". Il test ha offerto l’occasione per vedere le due principali novità del 3-4-2-1, cioè Guidi braccetto difensivo e Benedetti in linea di mediana. "Sono posizioni che in alcuni casi avevano tenuto anche l’anno scorso" risponde Canzi, che poi prosegue: "Di Guidi sono moderatamente soddisfatto, bisognerà vederlo contro avversari di pari livello o superiore. Però in questa posizione è più avanti di come era Marcandalli ad inizio di stagione. Riguardo a Benedetti direi che i due centrocampisti (l’altro è Catanese, ndr) stanno lavorando diversamente rispetto a come lavoravano Ladinetti e Catanese. Ora si alternano un po’ di più, mentre prima giocavano sempre in verticale". L’ultima battuta è sul portiere Lewis: "Lo conosco bene e ci ho giocato contro quando era nella Primavera del Torino. E’ un ragazzo giovane, con grandissimi margini di miglioramento e si è presentato in maniera molto intelligente".

Stefano Lemmi