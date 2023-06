Granata, cantiere aperto Una settimana importante

Questa che sta cominciando è una settimana di importanti appuntamenti per il Pontedera. Il più imminente e assolutamente da rispettare riguarda l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C. Domani scade il termine per presentare tutta la documentazione necessaria e non ottemperare significa venire esclusi dall’elenco delle 60 società aventi diritto. Un rischio che comunque il club granata non corre, tanto che probabilmente già in giornata tutto sarà regolarmente depositato negli uffici della Lega di Firenze.

Tra gli incartamenti da presentare quello più impegnativo è senza dubbio quello relativo alla richiesta di copertura della fideiussione di 350mila euro. Per il Pontedera sono cinque i soci che, in porzioni diverse, si sono assunti questa responsabilità. Si tratta di Ecofor Service srl, di Rosettano Navarra, di Piero Gradassi, di Marco Maiello e di Lorenzo Lamioni, questi ultimi due nuovi entrati (Ecofor invece può essere considerato come il naturale successore di Valdera Acque). Per il resto, servirà dimostrare alla Co.Vi.So.C. che non ci sono pendenze pregresse nei pagamenti dei tributi ai vari Irpef, Ires, Irap e Iva. Ma come detto non ci saranno sorprese negative, mentre, allargando gli orizzonti sulla categoria, sembrano in seria difficoltà ad iscriversi almeno tre società: Siena (girone B), Pordenone (A) e Messina (C). Domani sapremo tutto. E nei prossimi giorni sapremo tutto anche riguardo alla definizione del pacchetto di quote nonché dell’organigramma. Perché manca ancora qualche tassello da far combaciare per terminare il puzzle. Sulla ripartizione delle quote è infatti rimasto momentaneamente fuori il 5% che era destinato all’imprenditore Enrico Lenzi. Lo stesso non si è presentato giovedì pomeriggio nella riunione fissata dal notaio Mignone a Bientina per firmare l’acquisizione di quella percentuale e l’accordo ad oggi non si è ancora concretizzato. Probabilmente la società sta aspettando di attribuire questa quota vacante (dal valore nominale di 25mila euro), che vada davvero a Lenzi o magari che venga ripartita tra i soci già presenti, prima di procedere alla rituale presentazione nel salotto buono di Palazzo Stefanelli, con l’intenzione comunque di provvedere prima di sabato.

L’altro grande punto interrogativo riguarda la figura del presidente. Qualche giorno fa Piero Gradassi, 82 anni con gli ultimi tre in questo ruolo, aveva manifestato la volontà di cedere il passo accogliendo con favore la candidatura di Simone Millozzi. L’ex sindaco di Pontedera sembrava ormai sicuro di sedersi su quella poltrona, ma qualcosa evidentemente si è inceppato proprio sul più bello, al punto che adesso le posizioni sembrano molto distanti. Le piste percorribili possono essere principalmente due: proseguire lasciando l’incarico per il quarto anno di fila a Gradassi, oppure eleggere in quel ruolo Piero Ducci, personaggio arrivato a Pontedera l’estate scorsa come uomo di fiducia di Navarra ma che non ha ricoperto incarichi ufficiali.

