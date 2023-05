Granata, avventura playoff Diario di una cavalcata

Quattro mini-campionati dentro un unico campionato. Nell’attesa dei play off (giovedì 11 maggio al Mannucci, avversario da definire) è interessante capire attraverso quali fasi il Pontedera è arrivato a costruire una stagione che a livello di numeri ha regalato al club nei suoi ultimi 10 anni di Serie C unica record come il più alto numero di punti conquistati (60) e la più alta media puntipartita (1,579). Sono quattro appunto, i macro-periodi individuabili, due con un Pontedera da media-promozione (o quasi) e due da media-retrocessione, periodi che si sono alternati disegnando un andamento gaussiano, o evocando una sorta di Doctor Jekyll and Mister Hyde.

L’avvio è stato molto al rallentatore, con i primi 28 giorni (4 settembre - 1 ottobre) che hanno portato alla causa 4 punti (frutto di altrettanti pareggi) in 6 gare, per una media da retrocessione di 0,67. E’ durato fino allo 0-2 col Siena compreso, in quello che è stato il periodo-Catalano, perché dalla 7a giornata è subentrato Massimiliano Canzi e l’andamento si è impennato decisamente. Da lì in poi, e nelle successive 14 giornate, per un periodo di 76 giorni che va dal 3-2 ad Alessandria al 5-4 sull’Olbia (9 ottobre -23 dicembre) il Pontedera ha volato, collezionando 32 punti (tanto per rendere un’idea, quattro in più di tutti quelli conquistati in 38 giornate dal Montevarchi, retrocesso da ultimo) con 10 vittorie e 2 sole sconfitte, ad una media da promozione di 2,28 punti a partita. Dopo la sosta natalizia e alla ripresa del campionato ecco il secondo “crollo” (almeno nei numeri). In 9 giornate, per un periodo lungo 49 giorni (9 gennaio-26 febbraio), i granata hanno raccolto solo 6 punti, alla stessa identica media-retrocessione del periodo-Catalano (0,67). Solo una vittoria e 5 le sconfitte, la metà esatta di quelle subite complessivamente. In questa fase ci sono stati i 3 ko con i passivi più pesanti: 3-0 ad Ancona, 0-3 col Cesena e 2-4 col San Donato Tavarnelle. Infine la nuova rinascita, con il quarto e ultimo periodo delle regular season, ossia le 9 giornate conclusive per un periodo lungo 50 giorni (5 marzo-23 aprile) con 18 punti conquistati ad una media... da alti play off esatta di 2 a partita, iniziato con l’1-0 a Sassari e concluso con l’1-1 col Gubbio. Ai play off, che se percorsi tutti diventano un mini torneo di 10 partite, servirà ancora questo Pontedera.

Stefano Lemmi