Granata, aspettando i playoff Ecco come funzionano gli spareggi

Passione play off. Il prossimo match, ultimo delle 38 giornate di campionato in Serie C, in casa col Gubbio, servirà a determinare la posizione del Pontedera all’interno della griglia degli spareggi per la Serie B – che, come abbiamo chiarito nei giorni scorsi, sarà tra la quinta e la settima piazza – mentre ormai da diversi turni è già sicura la partecipazione, che per il club granata sarà la quinta. Visto che il clima in città si sta progressivamente scaldando, vediamo allora di ricordare intanto il regolamento di questi play off, come riportato nel comunicato di Lega pro del 6 marzo, in programma dal 30 aprile all’11 giugno.

Agli spareggi partecipano 28 squadre: le 27 classificate dal 2° al 10° posto nei tre gironi (nove a girone) e la vincitrice della Coppa Italia Serie C, che è il Vicenza, oppure, a seconda del piazzamento, l’altra finalista, la Juventus Next Gen, oppure l’11a classificata nel girone A. Le gare degli spareggi si articolano in tre distinte fasi: play off del girone (diviso in due turni al quale accedono le 21 squadre classificate dal 4° al 10° posto di ciascun girone, eventualmente 11° per l’A), play off nazionali (diviso in due turni al quale partecipano 13 squadre) e final four (con le 4 squadre finaliste). Al primo turno dei play off del girone, in programma il 30 aprile, si affrontano in gara unica e in casa della meglio piazzata, la 5a e la 10a classificata, la 6a e la 9a classificata, la 7a e l’8a classificata. In caso di parità dopo 90’ passa chi si è classificato meglio. Nel secondo turno, in programma mercoledì 3 maggio, si affrontano, sempre in gara unica e in casa della meglio piazzata, le tre vincitrici degli scontri sopra e la 4a classificata, che incontrerà la squadra tra le tre qualificate che si è piazzata peggio in campionato. Anche qui in caso di parità dopo 90’ passa chi si è classificato meglio. Piccola ma meritevole precisazione sul Pontedera: se domenica la squadra di Canzi batte il Gubbio arriva quinta e quindi le basterebbero due pareggi casalinghi per accedere alla fase nazionale, dove mai è arrivata in precedenza. Tornando al regolamento, le sei vincenti la fase a gironi (due per girone) più le tre squadre terze classificate in campionato e la vincente della Coppa Italia, il Vicenza, o l’altra finalista, la Juve NG, compongono il primo turno dei play off nazionali (10 squadre) che vede gare di andata e ritorno in calendario il 7 e l’11 maggio. Vengono stabilite 5 "teste di serie", che sono le 3 terze classificate, il Vicenza o la Juventus Next Gen, e la squadra meglio piazzata tra le 6 vincitrici dei play off del girone, che, per sorteggio, vengono abbinate alle altre 5 squadre. In caso di parità di punti e differenza reti va avanti la "testa di serie".

Le 5 squadre vincitrici più le tre squadre classificatesi al secondo posto si affrontano nel secondo turno in gare di andata e ritorno in programma il 16 e il 20 maggio. Anche qui "teste di serie" e sorteggio per stabilire gli accoppiamenti. Le 4 vincenti daranno così vita alla final four, con sfide di andate e ritorno per semifinali, fissate il 24 e il 28 maggio, e finale, in calendario il 4 e l’11 giugno. Insomma, altre 10 partite per chi, come il Pontedera, parte dallo scalino più basso...

Intanto Rosettano Navarra, socio di maggioranza, invita i tifosi granata a venire allo stadio Mannucci per l’ultima partita di campionato contro il Gubbio.

Stefano Lemmi