Granata a Rimini, c’è un passato da riscattare

Sono poco più di sette anni che il Pontedera non si esibisce al Romeo Neri di Rimini. L’ultima volta che i granata hanno giocato nell’impianto sull’Adriatico era il 20 febbraio 2016, un sabato, proprio come quello che domani vedrà consumarsi il confronto diretto numero 22. La speranza nel club pontederese è che le cose vadano meglio di allora, visto che quella sfida, valida per la sesta giornata di ritorno del campionato di Lega pro 2015-16, terminò 2-0 in favore dei padroni di casa. I quali così riuscirono, almeno in parte, a vendicarsi - sportivamente parlando, ovvio - del cappotto subito nella gara di andata, quando il Pontedera si impose 6-0 (sulla panchina avversaria quel giorno sedeva Alessandro Pane, ex calciatore pontederese, che dopo quel k.o. venne esonerato) e che ancor oggi la vittoria più larga ottenuta dai granata dal recente ritorno al professionismo.

Solo due delle dieci trasferte sostenute si sono però concluse con un successo, ambedue in Serie C2 e con il risultato di 0-1. La prima nel torneo 1993-94 (quello della promozione in Serie C1) con rete di Aglietti, l’altra nella stagione 1996-97 con rete di Bagnoli.

Il bilancio esterno è completato da un solo pareggio e sette sconfitte. In questo campionato davanti al suo pubblico il Rimini, nono in classifica insieme alla Lucchese, ha conquistato 19 dei 41 punti totali (22 dunque quelli esterni), frutto di 5 successi e 4 pareggi, mentre 5 sono anche le sconfitte. Per la squadra di Gaburro, solitamente schierata col 4-3-2-1, le battute d’arresto interne sono arrivate contro Cesena (0-1, 2a giornata), Carrarese (0-1, 11a giornata), San Donato Tavarnelle (1-2, 20a giornata), Entella (1-4, 22a giornata) e Gubbio (0-1, 26a giornata). Al tirar delle somme i biancorossi nel 2023 non hanno mai vinto in casa, dove l’ultimo successo risale al 2-1 sull’Ancona della penultima giornata di andata, ovvero sei turni (casalinghi) fa. Bomber della formazione riminese è l’ex Claudio Santini (a Pontedera nell’anno 2016-17: 11 reti) che ha realizzato 14 gol ma che non segna ormai da 7 giornate e che domani sarà assente perché deve scontare il secondo e ultimo turno di squalifica.

A proposito di squalifiche, il Pontedera sta valutando di fare un ricorso contro le 3 giornate inflitte a Riccardo Ladinetti, espulso domenica contro la Torres per un fallo a gioco fermo (ma che non aveva commesso). Oltre a lui, con la comitiva non partiranno neppure gli altri due squalificati, Catanese e Guidi, mentre ci saranno Martinelli e Nicastro, bloccati da una influenza alla vigilia del match di Sassari. Merita ricordare che quello di domani sarà il primo di tre impegni in otto giorni che dovrà sostenere la formazione granata, che martedì alle 18 riceve la capolista Reggiana e il sabato seguente alle 17.30 è ospite del Fiorenzuola.

Stefano Lemmi