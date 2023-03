Gran Premio Giovanissimi Pisascherma fa il pieno di medaglie

Un bottino ’sonante’ per l’US Pisascherma al Gran Premio Giovanissimi interregionale appena concluso a Montecatini Terme: la società biancorossa ha chiuso la manifestazione con due ori, un argento, tre bronzi e tre finali. La spedizione ha portato tante conferme, qualche sorpresa e molti spunti su cui lavorare in vista dei prossimi appuntamenti che termineranno nell’evento clou del G.P.G. di Riccione previsto a metà maggio. Margherita Vanni ha conquistato un doppio oro nella categoria Bambine, protagonista di due belle prestazioni nella spada e nel fioretto. Ed è proprio nella categoria Bambine di spada che c’è stato l’exploit del Pisascherma, con un podio tutto pisano che ha visto al primo posto Vanni, al secondo Ludovica Spallanzani e al terzo Margherita Pescitelli. Per Spallanzani il bis del podio è arrivato con il bronzo nel fioretto, a cui ha fatto da contraltare il terzo posto di Bernardo Paganelli. Una bellissima prestazione è arrivata anche dal compagno Lorenzo Baroncini (quinto) a cui è mancata la soddisfazione del podio. Le altre due finali sono state centrate da Gabriele Tardelli nella spada (sesto) e da Cecilia Bonadio nelle Allieve di fioretto, anche lei sesta ma con un pizzico di rammarico vista la possibilità di accesso al podio sfumata per una sola stoccata. Molti altri ottimi piazzamenti sono arrivati dai compagni: da segnalare gli ottavi di finale nel fioretto di Maria Campus tra le Giovanissime, Gabrielle Tardelli nei Maschietti, Chiara Rossi nelle Allieve e Margherita Pescitelli nelle Bambine, come nella spada da Greta Marconcini nelle Bambine. Buone posizioni arrivano anche da Sandro Borrelli nella spada Giovanissimi e nelle Allieve di fioretto dalle sorelle Elena e Flavia Pieri. Bilancio quindi molto positivo per la società dai calzettoni rossi che adesso con i suoi piccoli atleti dovrà concentrarsi per preparare al meglio le prove di spada a Vercelli e di fioretto ad Ancona, senza dimenticarsi dell’appuntamento casalingo della terza prova del Trofeo del Granducato prevista a fine aprile. Tutti appuntamenti importanti per trovarsi nelle migliori condizioni in vista del Campionato Italiano: il Gran Premio Giovanissimo "Renzo Nostini".