Goncalves: "In questo gruppo ci si aiuta tanto"

PONTEDERA

Gli ultimi 26 minuti giocati al posto di Peli (che domenica era assente causa influenza) nella gara casalinga persa con la Carrarese e la prima presenza da titolare nella trasferta di Recanati, persa pure quella, partita nella quale è rimasto in campo per 66 minuti. Era questo lo score di Tiago Lisboa Silva Goncalves, uno degli arrivi di gennaio del mercato del Pontedera, prima del 2-0 all’Imolese. Domenica l’esterno sinistro classe 2000 si è visto dare di nuovo la casacca da titolare nel 3-4-2-1 formulato da Massimiliano Canzi. E la prestazione è stata complessivamente buona, impreziosita dalla bella verticalizzazione che ha messo Catanese nella condizione di segnare il gol del liberatorio raddoppio, prima di lasciare spazio a Bonfanti per gli ultimi cinque minuti di passerella. "Ho affrontato questo periodo con il grande aiuto dei compagni – ha poi detto il portoghese – perché in questo gruppo ci si aiuta tanto. Soprattutto chi, come me, è giovane e ha ancora tanto da fare, e deve crescere ancora tanto. Da parte mia ho aspettato che mi chiamasse il mister per sfruttare ogni possibilità che mi veniva data e in questo periodo ho lavorato a testa bassa. Devo perciò ringraziare lo staff, i ragazzi per il loro grande aiuto".

Sul match di domenica Goncalves ha avuto una sensazione positiva: "Secondo me è stata una bella partita. Siamo andati bene sul piano difensivo, anche se nel primo tempo abbiamo avuto un paio di occasioni per fare gol, mentre nel secondo siamo partiti un po’ indietro, com’è normale visto che eravamo in vantaggio. Poi però ci siamo ripresi dopo dieci minuti, quindi sono fiero della partita che abbiano fatto, molto concreta, siamo stati molto bene in campo". Suo nel primo tempo è stato il traversone che ha originato l’azione dell’1-0 di Cioffi e sua, come detto, la splendida verticalizzazione per il 2-0 di Catanese a dieci minuti dalla fine. "Sono felice della mia prestazione – ha spiegato – avevo bisogno di sbloccarmi e di trovare fiducia dopo il mio debutto che ha coinciso con una partita non positiva visto che potevo fare molto di più. Adesso però sono contento che sia arrivata la gara con l’Imolese e di aver sfruttato questa possibilità".

Il calciatore granata ribatte poi sul concetto di armonia che regna nello spogliatoio e che secondo lui è la vera arma di questo Pontedera: "La nostra qualità è l’unità del gruppo. Riuscire a giocare in gruppo è la cosa più importante nel calcio. Obiettivi? Adesso guardiamo gara dopo gara, come dice sempre mister Canzi, anche se un occhio alla classifica lo buttiamo sempre. Non facciamo tabelle per queste ultime quattro partite, ma sono sicuro che riusciremo a conquistare i due punti che ci separano dal record di 55 del club".

Stefano Lemmi