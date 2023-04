Gloria e fango in un super weekend Taddei factory team pigliatutto

Gloria e fango per le condizioni meteo avverse per la Taddei factory team di S.Croce sull’Arno impegnata con la squadra in tre appuntamenti diversi. Le tre medaglie sono state ottenute da Riccardo Chiarini, terzo nella Sinalunga Bike, da Diego Rosa, secondo nella Pedalanghe e stesso risultato per Domenico Valerio, al primo podio con la maglia della Taddei nella Granfondo Spaccapria. Da ricordare in questo momento che l’aretino Francesco Failli è ancora fermo a causa di una bronchite, e Silvia Scipioni sta recuperando dopo la frattura alla mano rimediata alla Volcat. Nella gara senese di 52 km e 1400 metri di dislivello, su di un percorso in parte anche modificato per le piogge dei giorni precedenti, Chiarini ha lottato a fondo pagando nel finale lo sforzo e conquistando comunque il terzo posto. Nella Pedalanghe MTB Race sulle colline piemontesi, medaglia d’argento di Diego Rosa che conferma la stagione in crescendo dell’ex professionista su strada, sempre più a suo agio nei percorsi e nelle dinamiche dell’off road. Infine secondo posto anche per Domenico Valerio in gara alla Granfondo Spaccapria.

Antonio Mannori