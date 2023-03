Giro della Valdera Come sarà la seconda edizione

Prende forma il secondo Giro della Valdera gara a tappe nazionale per juniores organizzata dalla società "Una Bici X Tutti" di Pontedera con a capo Claudio De Angeli. Dopo l’ottimo successo della prima edizione vinta dal veneto Leonardo Volpato dell’U.C. Giorgione, si conoscono le tre tappe della prossima edizione in programma dal 23 al 25 giugno sulle strade della provincia di Pisa. Il Giro della Valdera scatterà da Pontedera e la prima tappa si concluderà sulla collina di Santa Maria a Monte. Sabato 24 seconda frazione da Casciana Terme a Chianni, mentre la conclusione si avrà domenica 25 giugno con la tappa La Rosa-Terricciola. Alla gara presenti squadre con un massimo di 4 corridori, e le richieste di partecipazione sono già numerose per cui gli organizzatori dovranno effettuare a suo tempo una scelta.

An.Mann.