Giovanissimi in sella sabato a Peccioli

Apertura stagionale per il ciclismo a Peccioli sabato prossimo, con una manifestazione per giovanissimi organizzata dal Gruppo Staffette Capannolese. Si corre il 1° Trofeo Massimo Balestri alla memoria, su di un circuito di 800 metri con partenza ed arrivo in via Fattori, mentre saranno interessate dalla gara e chiuse al traffico, anche via Boccioni e via Fontana. Il ritrovo della gara per giovanissimi dai 7 ai 12 anni (maschi e femmine) è previsto presso il locale privato di via De Chirico 1, in zona Peccioli Produce, e l’inizio della rassegna giovanile con la partenza della prima batteria delle sei in programma, è stabilito per le ore 15,30. Il Gruppo Staffette Capannolese che garantisce numerosi servizi di scorta tecnica alle gare ciclistiche (l’ultimo impegno è stato sabato scorso con il Gran Premio Città di Pontedera), è presieduto da Stefano Casalini. Ottima al momento l’adesione delle società per quella che sarà una vera del ciclismo giovanile.

An.Mann.