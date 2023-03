Geotermica, pronostici smentiti Gli aretini hanno la meglio

GEOTERMICA

0

MARINO M. SUBBIANO

2

GEOTERMICA: Rossi, Pavoletti (1’ st Zoncu), Burini (37’ st Bimbi), Spagnoli, Caccio’, Mencari, Landi N. (37’ st Landi G), Pashja, Fondelli, Romeo, Penco (1’ st Falca). All.Ballerini.

MARINO M.SUBBIANO: Lancini, Orlandini, Parati, Daveri, Frijio, Undini, Marmorini(41’st Cendali), Gisti, Ruggeri(27’st Falsini), Rubechini(33’st Mannelli), Pavani.All.Benedetti.

Arbitro: signor Monti di Firenze.

Marcatori: al 27’pt Frijio, 27’st Pavani.

Note: espulso al 12’st espulso Zoncu(G).

Larderello – Al Comunale Florentia di Larderello si gioca la semifinale di Coppa Italia di Categoria tra la squadra locale, la Geotermica, e la compagine aretina del Marino Mercato Subbiano. Una semifinale che, visto il rispettivo cammino in campionato, dava sulla carta quale favorita la squadra di Ballerini. In coppa spesso ci sono altre motivazioni che influiscono sull’esito delle partite. Così è successo anche a Larderello con la squadra ospite che, pur navigando in campionato in piena zona play-out, è riuscita con un gol per tempo a superare la Geotermica, seconda in classifica nel girone C. I locali scendono in campo largamente rimaneggiati ma già dalle prime battute si vede la squadra ospite più motivata. Al 27’ una conclusione in mischia di Frijio porta in vantaggio la compagine aretina. In avvio di ripresa il mister Ballerini opera un paio di cambi per cercare di recuperare ma dopo appena 12’ il neo entrato Zonzu viene espulso con un rosso diretto. L’inferiorità numerica si fa sentire e il Marino Subbiano va al raddoppio al 27’ con Pavani. Un risultato secco ma vittoria meritata per la squadra ospite che preclude ai locali la gioia di una finale regionale.

Pietro Mattonai