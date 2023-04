Geotermica avanti tutta verso la storia

GEOTERMICA

GEOTERMICA: Rossi, Pavoletti, Penco, Zanatta (38’ st Burini), Caccio’, Mencari, Landi, Rispoli (44’ st Fondelli, Pellegrini, Romeo (35’ st Spagnoli), Pashja (21’ st Zoncu). All. Ballerini.

Castiglioncello: Barbetta, Bernini(1’st Andrisani), Giannini, Nencini, Nucci(1,st Francalacci), Molinario(1’st Mori), Grandi, Rossi, Moscati, Macchia, Fotino(1’st Dell’Agnello). All.Citi.

Arbitro: Raciti di Siena.

Marcatori: al 24’ e 31’pt e 31’st Pellegrini, 12’st e 47’st Moscati.

Cecina – Al Rossetti di Cecina di fronte ad un pubblico delle grandi occasioni, Michael Pellegrini, il bomber della Geotermica, cala un tris pesantissimo e lancia la sua squadra alla finalissima regionale toscana di Categoria contro la Larcianese. La squadra di Larderello chiude il primo tempo in vantaggio di due gol ma nella ripresa i tirrenici accorciano e mettono apprensione. Ancora Pellegrini però ristabilisce le distanze. La società raggiunge un risultato storico e l’appuntamento del 30 aprile contro la Larcianese per la possibile promozione in Eccellenza.