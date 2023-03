Fuftsal Pontedera, avanti tutta La zona play off dista solo 3 punti

Il mese di marzo è cominciato nel migliore dei modi per il Futsal Pontedera. Con la vittoria in trasferta sul Sant’Agata per 6-10, e la contemporanea sconfitta della Mattagnanese, i bianconeri sono tornati a -3 dalla zona playoff. Oggi pomeriggio alle ore 15 al PalaPonticelli arriva un avversario da prendere con le molle. Avversaria di giornata sarà la Sangiovannese, terza in classifica e a caccia di punti per tenere vivo il sogno della promozione diretta in A2. Ecco il punto della situazione con Vitinho, quest’anno già a segno 14 volte. Sulla vittoria di sabato scorso contro il Sant’Agata.

"È stata una partita combattuta, dall’inizio alla fine. Abbiamo fatto una buona prestazione, anche se abbiamo sofferto troppo in difesa. Avevamo tanta voglia di vincere ed è questo che sta facendo la differenza nelle ultime settimane. La nostra voglia di vincere è superiore agli errori che a volte possiamo commettere". Oggi un match delicato che potrebbe portare i pontederesi in zona playoff. "Servirà tanta cattiveria e tanta voglia di vincere, due aspetti fondamentali per provare a fare risultato. Se riusciremo a mantenere sempre il giusto atteggiamento, allora potremo fare bene. Non sarà facile perché sono una buona squadra che sta lottando per salire di categoria. Dovremo mantenere alta la concentrazione per tutta la partita".

E sui suoi 14 gol Vitinho ha detto: "Ho lavorato molto sulla testa, ma i gol arrivano grazie al lavoro di tutta la squadra. I risultati che posso raggiungere a livello personale importanti, ma questi risultati arrivano perché tutta la squadra lavora bene".