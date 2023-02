Il big match di questa 21esimma giornata di Eccellenza andrà in scena alle 14.30 al Matteoli di Perignano con i Fratres di mister Niccolai che ospitano la Cuoiopelli. Quando mancano dieci minuti alla fine del campionato la gara non è decisiva ma sicuramente molto importante per la corsa al primo posto. Rossoblu e biancorossi, con la vittoria di ieri del Cenaia entrambi secondi a -3, faranno il possibile per portare a casa l’intera posta e affiancare gli arancioverdi in vetta alla classifica. Il Perignano arriva dalla convincente vittoria in esterna contro il Fucecchio, terza vittoria nelle ultime tre gare. La Cuoio di mister Marselli arriva invece da quattro successi di fila. Alla stessa ora, ma con un obiettivo di classifica diverso, scende in campo il San Miniato Basso per sfidare il River Pieve.