Fratres Perignano-Cenaia, il derby è arancioverde

Perignano, 12 marzo 2023 – Si tinge di arancio-verde il derby, e scontro al vertice, tra Fratres Perignano e Cenaia. Davanti a circa 400 spettatori è la squadra di mister Massimo Macelloni ad avere la meglio grazie ad un gol di Cutroneo a metà della ripresa a due minuti dal suo ingresso in campo. Quella andata in scena al Matteoli è stata una bella giornata di sport, con tanto pubblico sugli spalti in una giornata tipicamente primaverile. La gara è molto equilibrata e combattuta, come era facile immaginarsi tra due squadre che in questo 2023 sono state quasi perfette arrivando a giocarsi il primo posto in solitaria a cinque giornate dal termine del campionato. Nel primo tempo non sono molte le occasioni da gol per entrambe le squadre. Nella ripresa cambia poco, prova a spingere di più il Perignano ma nel miglior momento ecco che Cutroneo appena entrato salta Pennini e dalla sinistra trafigge Borghini. Inutile il forcing finale dei locali, la difesa ospite non concede nulla e permette al Cenaia di portarsi da solo in testa alla classifica e distaccare di tre punti i rossoblù.

FRATRES PERIGNANO 0 CENAIA 1

FRATRES PERIGNANO: Borghini, Lucarelli, Falleni (68’ Pennini), Genovali, Carani, Chiodi (80’ Fiumalbi sostituito al 91’ da Pecci), Cornacchia, Niccolai, Di Paola (68’ Kthella), Doveri (68’ Campo), Sciapi. A disp. Menicagli, Aliotta, Giorgi, Pulina. All. Niccolai.

CENAIA: Baroni, Rossi, Pasquini, Papini, Signorini, Degli Esposti, Benassi (68’ Barsotti), Caciagli, Cosi (68’ Cutroneo), Remedi (80’ Pirone), Penco (81’ Freschi). A disp. Perullo, Desii, Pini, Gadiaga Cheikh, Favilli. All. Macelloni.

Arbitro: Leonardo Burgassi di Firenze.

Marcatore: 70’ Cutroneo.