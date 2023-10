Fratres e Tuttocuoio a tutta birra, Cuoiopelli in crescita a Pisa Provincia

Una coppia che viaggia a mille (Fratres Perignano e Tuttocuoio), una squadra che sta risalendo (la Cuoiopelli) e un’altra (la matricola Geotermica) che dopo il pareggio al debutto contro la Massese non è più riuscita a muovere la classifica. E’ la situazione nel girone A di Eccellenza per le squadre di Valdera, Valdicecina e zona del Cuoio. Fratres Perignano sempre più sotto il segno di Lorenzo Sciapi, il bomber che in tre partite (a Montespertoli era assente per problemi personali) ha segnato cinque gol ed è già capocannoniere solitario. Anche domenica contro la Geotermica il bomber rossoblu ha messo a segno una doppietta (un gol su rigore) in una gara che ha visto la capolista tenere in mano le redini del gioco per quasi tutti i novanta minuti. E quando la Geotermica ha provato a reagire il Perignano ha saputo anche soffrire. Nove i gol fatti e tre quelli subiti dalla compagine di Enrico Cristiani che è al primo posto del girone A di Eccellenza con 10 punti insieme al Tuttocuoio allenato da Ciccio Tavano. Tuttocuoio che di gol ne ha segnati 7, due in meno del Fratres, ma che ha la difesa più solida di tutto il girone avendo subito una sola rete in quattro gare. Maggior marcatore dei neroverdi di Ponte a Egola è Giacomo Rossi che domenica ha steso il Fucecchio nel derby del Cuoio. La solidità è la parola d’ordine che sembra caratterizzare questo inizio di campionato del Tuttocuoio.Solidità che ha ritrovato anche la Cuoiopelli contro il Lanciotto Campi. Nei biancorossi spuntati (il solo Fantini è vero attaccante) a fare la parte del bomber è Giovanni Benericetti che ha messo dentro una doppietta ed è al terzo centro stagionale. Dopo la sbandata contro il Montecatini, la Cuoio sta risalendo bene. Chi non riesce a togliersi dall’ultimo posto con un solo punto è la Geotermica.