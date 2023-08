Forcoli, al via la preparazione E oggi un triangolare a Serrazzano

Una delle prime squadre a rimettersi in moto è stato il Forcoli 1921 Valdera. Dopo il vivace finale di campionato scorso, in cui la squadra amaranto ha partecipato con merito ai play off, la ripartenza era molto attesa. La presidente Michela Consoloni e il cda, dopo la riconferma al mister Intoccia e al ds Marchetti, hanno dato il via alla nuova stagione. La rosa della prima squadra è nella quasi totalità la stessa dello scorso anno con alcuni inserimenti a centrocampo e in attacco. Mercoledì scorso sul terreno della Nuova Promavera, in quanto il Brunner è ancora inagibile causa lavori, è iniziata la preparazione. Sedute pomeridiane, che oggi, sabato, sarà mattutina, per consentire alla squadra di partecipare nel pomeriggio, con inizio alle ore 17, a Serrazzano, al triangolare con la Geotermica di mister Ballerini, neo promossa in Eccellenza, e con l’Atletico Piombino di mister Brontolone, nel recente passato allenatore del Forcoli. L’allenatore Intoccia: "Per noi è la prima occasione per verificare la condizione di tutto il gruppo, in particolare dei nuovi, con la consapevolezza che andiamo ad affrontare squadre di categoria superiore". Questa la rosa amaranto: Portieri: Becuzzi e Cirillo (dal Perignano). Difensori: Bigazzi, Bonicoli, Carlucci, Monti, Paoli, Salvini. Centrocampisti: Favarin, Fiaschi, Marianelli, Migliarini, Onnis (dal Pomarance), Telleschi e Zaccaria. Attaccanti: Giorgi, Marinari, Matta, Cammilli (dal CascianatermeLari), Perna (dal Maliseti). Staff tecnico: allenatore in seconda Lippi, preparatori portieri Valiante, mass. Mariancini.

Pietro Mattonai