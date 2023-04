Non cambia niente nei piani alti della classifica con le vittorie di Cenaia, Fratres Perignano e Cuoiopelli. La capolista Cenaia, forte del 4 a 1 rifilato al Tuttocuoio, resta a +3 sul Perignano che è tornato alla vittoria grazie al netto 3 a 0 sul San Marco Avenza. Ha messo al sicuro il terzo posto la Cuoiopelli grazie al successo per 3 a 1 sulla Massese. Mancano 180 minuti adesso prima della fine della regular season con la corsa del campionato ancora aperta e una lotta salvezza ancora accesissima. Il weekend appena trascorso ha portato la prima vittoria per mister Manolo Dal Bo, l’allenatore del Fratres Perignano subentrato a Niccolai due settimane fa. "Sono ancora emozionato – ha detto l’allenatore sardo promosso dalla Junioner –. D’altronde dopo anni di settore giovanile allenare i grandi è quello che volevo e mi sento pronto per questo. Con questa squadra non si poteva fare molto, ho cercato di incidere sulla mentalità e le motivazioni della squadra. Domenica abbiamo dato una risposta importante, al di là del risultato. Abbiamo creato tantissimo senza concedere niente al San Marco Avenza. Se affrontiamo ogni gara con la giusta rabbia e la giusta fame poi i risultati arrivano. Occorre poi lavorare in settimana come fosse la domenica e affrontare le partite senza leggere il nome della squadra avversaria, ma con la giusta umiltà. Fino all’ultimo ci crederemo, noi dobbiamo fare il massimo consapevoli che non possiamo più sbagliare, pronti a sfruttare un eventuale passo falso della capolista". In zona salvezza si è registrato il passo falso del Tuttocuoio di mister Tavano, ormai condannato ai playout, mentre il San Miniato Basso di mister Ticciati non è andato oltre lo 0 a 0 casalingo con il Fucecchio, un punto che non basta per superare il San Marco Avenza. Sabato prossimo si torna in campo con Montespertoli-Cenaia, Castelfiorentino-Fratre Perignano, il derby tra San Miniato Basso e Cuoiopelli e la difficile trasferta sul campo del River Pieve per il Tuttocuoio.

l.b.