Finalmente la serie C Oggi giorno di verdetti

di Stefano Lemmi

Oggi per la Serie C è il giorno delle decisioni. Non per il Pontedera ovviamente, che sull’undicesima partecipazione consecutiva al campionato di terza serie nazionale è tranquillissimo. In giornata si riuniscono infatti la Co.Vi.So.C e la commissione criteri infrastrutturali e sportivi organizzativi della federcalcio. Sul tavolo ci sono le domande di iscrizione presentate entro il 20 giugno dai club di Serie C e la cui validità o meno verrà comunicata alla Figc. Che a sua volta nell’assemblea in programma il 7 luglio deciderà su ammissioni ed esclusioni. Il quadro a dire il vero sembra già delineato e sorprese non dovrebbero saltar fuori. I club che non hanno diritto a prendere il via al campionato di terza serie il prossimo 27 agosto saranno due.

Una è il Pordenone, che non ha proprio presentato la domanda e si sta prodigando per ripartire dalla Serie D, l’altra è il Siena, che invece ha presentato domanda incompleta – mancava della necessaria fideiussione – e che quindi sarà bocciato dalla commissione. Al loro posto, anche questo è già stabilito, ci saranno il Mantova, ripescato come migliore tra le nove retrocesse dalla C, e l’Atalanta under 23, formazione che si costituisce per la prima volta. Poiché in Serie C opera già da anni la Juventus con la sua squadra B e il regolamento vieta la presenza nello stesso girone di due formazioni giovanili, il Pontedera si ritroverà tra le 19 avversarie una delle due. Probabilmente, se verrà seguito il solito criterio geografico di composizione dei tre gironi, quindi con "taglio" orizzontale, tornerà ad essere quella bianconera.

Ma la categoria sta col naso all’insù a guardare cosa accade, sempre nelle giornata odierna, in Serie B, perché in base a come finiranno i due casi che stanno infiammando l’estate, ci saranno variazioni con inserimento di una o due squadre nuove. Le situazioni da definire, come noto, riguardano il neopromosso Lecco e la Reggina. I lombardi non hanno un impianto omologato per la B ed hanno presentato in ritardo sulla domanda di scadenza l’alternativa (Padova) anche perché tra la vittoria dei play off e il gong c’erano solo 48 ore di tempo. I calabresi invece devono attendere il responso sul mancato versamento, entro il 20 giugno, di 757 mila euro del piano di ristrutturazione. Oggi quindi i verdetti.

