"Fiero di una squadra che non molla mai"

Nella sala stampa del Mannucci, l’allenatore Massimiliano Canzi riesce ad essere comunque "posato" nonostante questo 0-0 con la capolista valga come una vittoria viste le condizioni in cui è stato strappato. "E’ una partita che per come si era messa poteva finire in tragedia, sportivamente parlando ovviamente, perché se Siano non parava il rigore in quel modo rischiavamo di subire molto. Il nostro obiettivo era tenere la gara in equilibrio il più possibile, perché sapevamo di giocare contro una squadra che era nettamente superiore a noi come valori, come livello. Tutto aveva più di noi, anche il fatto che nell’undici iniziale ci avanzavano 55 anni, che non sono pochi". "Sono molto fiero e orgoglioso di quello che hanno fatto questi ragazzi: sono giocatori che non mollano mai". Su Martinelli invece si esprime così: "Con Ricky (Riccardo, ndr) non è il momento di parlare. E’ un ragazzo intelligente che sa di aver sbagliato e di averci messo in difficoltà. Sono situazioni che possono capitare, anche se è chiaro che da un giocatore della sua esperienza ci si aspetta che possa fare meglio. Però è un sanguigno, una persona di grande cuore e magari il fatto di aver causato il rigore all’inizio gli ha impedito di riequilibrarsi e quindi è andata così. Ma, lo ripeto, sono cose che capitano". Nonostante l’inferiorità il Pontedera è riuscito comunque a creare anche qualche occasione in attacco. "Noi – conclude Canzi - abbiamo cercato di difenderci con il maggior ordine possibile, ma è venuta fuori una partita completamente diversa da come l’avevamo preparata. Tra l’altro con un sistema di gioco nuovo, che non avevamo mai utilizzato (il 4-3-2-1, ndr). Poi ci siamo trovati in inferiorità numerica ma siamo stati bravi a tenere ordine, anche se non ci siamo preclusi la possibilità di ripartire. Nell’intervallo avevo detto agli attaccanti di non fare fase difensiva perché sapevamo di poter mettere in difficoltà la Reggiana con le ripartenze, ed un paio di volte è successo". Stefano Lemmi