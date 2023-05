Fgl-Zuma, ultimo round: "Indispensabile vincere"

La FGL-Zuma conclude la stagione regolare ospitando stasera alle 21 al PalaBagagli le fiorentine della Liberi e Forti, seste in classifica. Mantenere il primo posto è l’obiettivo delle castelfranchesi, quanto mai determinate. Le biancoblu vogliono riscattare la dura sconfitta per 3-0 nel derby di andata, in gennaio. Nel girone di ritorno la FGL-Zuma è imbattuta ed il PalaBagagli è finora inviolato. Una vittoria, da tre punti, blinderebbe il primo posto, permettendo alle ragazze di accedere direttamente alla seconda fase dei playoff (27-28 maggio e 30-31 maggio) contro la vincente tra la seconda classificata del girone C e la terza del girone B. Prima c’è da superare le fiorentine allenate dal Guglielmo Pucci. "Ci presentiamo a quest’ultima gara al primo posto – dice coach Menicucci – ed è indispensabile mantenere questa posizione. Ce la siamo presa e dobbiamo difenderla, con una vittoria netta. La Liberi e Forti, neopromossa in B1, è la squadra rivelazione.

Nel girone di ritorno ha confermato il proprio rendimento. Giocherà libera da pressioni per disputare una bella partita. Noi siamo fiduciosi: giochiamo in casa, c‘è in noi la voglia di riscattare la sconfitta dell’andata. Ci presenteremo al meglio anche in vista dei playoff che inizieranno a fine mese".

Per il campionato di B2 le pontederesi dell’Ambra Cavallini, seconde, ospitano al Pala Zoli (18,30) le ascolane del Pagliare, ultime in classifica.

M. L.