Fgl-Zuma, niente distrazioni: "Terremo alto il ritmo"

Quarto appuntamento con il girone D della serie B1 femminile. La prima a scendere in campo è l’Ambra Cavallini Pontedera che stasera è attesa a Perugia per disputare l’ennesima trasferta stavolta contro la Lucky Wind con fischio d’inizio alle 18. Le umbre hanno vinto la prima gara della stagione davanti al pubblico di casa con un sofferto 3-2 per poi cedere a Firenze sabato scorso totalizzando 2 punti. L’Ambra al momento chiude la classifica con zero punti e prova a centrare il primo successo della stagione contro una rivale abbordabile. Entrambe hanno già osservato il rispettivo turno di riposo.

Domenica sarà invece la volta della capolista Fgl-Zuma Castelfranco (8 punti insieme a Cesena) che torna a giocare al PalaBagagli alle 17,30 ospitando la Ics Volley S.Lucia di Roma. Le capitoline, attualmente al decimo posto da tre punti, hanno vinto nella prima giornata al tie-break contro l’Unomaglia, perso al quinto contro la Lucky Wind Perugia per poi cedere in modo netto contro Clementina Volley nell’ultima gara disputata.

"La gara di domenica sarà una gara importante, dovremo tenere il ritmo di gioco – dice coach Marco Bracci – dobbiamo entrare in campo determinate, con attenzione ai particolari e vincere bene, per ottenere tre punti in classifica. Stiamo ancora lavorando intensamente, la preparazione non è assolutamente terminata dato il lungo campionato, quindi sarà importante avere tutte a disposizione: sono certo che le ragazze saranno pronte e concentrate per affrontare il match".