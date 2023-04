Fgl-Zuma, il primato non è in discussione

La FGL-Zuma vince per 3-1 ad Aqui Terme conservando il primato in classifica. Anzi, le castelfranchesi del duo tecnico Menicucci e Ficini, portano a due i punti di vantaggio su Parella Torino, che conquista solo due punti in trasferta. A tre turni dalla conclusione della stagione regolare la classifica in alto è la seguente: FGL-Zuma: 51, Parella Torino 49, Garlasco 46, Biella 45, Volpiano 44.

"Dobbiamo fare il possibile per chiudere al primo posto – dice il team manager Sandro Bernardeschi – per avere qualche opportunità in più nei playoff. Domenica prossima riceveremo Biella al PalaBagagli, poi saremo a Genova ed infine avremo in casa le fiorentine della Liberi e Forti. Ci sono nove punti a disposizione, è lecito provare a mantenere il primato". Anche Nicola Ficini ha detto la sua: "Ad Aqui Terme abbiamo colto tre punti preziosi; ora la testa è al Biella. Dopo la sosta pasquale non era scontato prevalere da tre punti in Piemonte, sul campo di una formazione in lotta per la salvezza. Abbiamo perso il primo parziale per 25-16. Nel secondo set pronta reazione e 25-18 per noi. Inizio della terza frazione da incubo: sotto 8-0 ma, con pazienza e carattere, per tutto l’arco del parziale, siamo riusciti ad imporci per 27-25. Il quarto set non è mai stato in discussione (25-14) per una vittoria meritata. Ora pensiamo alla prossima partita".

Marco Lepri