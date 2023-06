FGL-Zuma, Francesca Fava confermata per la stagione 2023-24

CASTELFRANCO

La FGL-Zuma sta lavorando per allestire la nuova squadra in vista della stagione 2023-24. E’ trascorso poco meno di un mese dalla conclusione dell’ormai vecchia annata sportiva che ha visto le castelfranchesi prime in campionato ma eliminate da Volta Mantovana ai play-off. Dopo l’ottimo campionato disputato, la centrale Francesca Fava è stata confermata anche per la stagione agonistica 2023-24. Giocatrice di grande esperienza, Francesca ha scelto di sposare il progetto della FGL-Zuma, continuando la sua avventura professionale a Castelfranco. Atleta rapida, forte tecnicamente, ha dato un contributo fondamentale per vittoria del campionato B1 girone A.

"Una riconferma che dimostra la fiducia reciproca – ha dichiarato Francesca -. Qui sono travata molto bene, mi piace il progetto della società per cui resto ben volentieri". Insieme alla forte centrale, sono state confermate: le attaccanti-ricettrici Zuccarelli e Tesanovic, la centrale Chisari e il libero Tesi. Cambiano invece maglia: Dell’Amico, Muzi, Marocchini e Bertelli. Presto, altri nuovi arrivi. Intanto si è tenuta nei giorni scorsi, nei locali della Sagra della Pizza di Orentano, la festa di fine stagione del settore giovanile del club castelfranchese. Promotori della serata sono stati i genitori delle atlete. Perfetta la riuscita con la presenza di ben 250 persone tra atlete e genitori.

Il presidente Daniele Quinti, i direttori Palidori e Menichetti e, il dirigente Soldaini, hanno avuto al loro fianco il sindaco Gabriele Toti e l’assessore Federico Grossi.

"Disporre di una squadra come la FGL-Zuma in B1 e di un vivaio così prolifico – hanno detto Toti e Grossi – è un vanto per la Castelfranco sportiva".

Marco Lepri