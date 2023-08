Fgl-Zuma e Arno: al lavoro a Castelfranco

Prima le donne e poi gli uomini. Nel giro di due giorni, la Castelfranco sotto rete, celebrerà le sue due squadre di volley che ritornano al lavoro. Oggi pomeriggio tocca alle ragazze della FGL-Zuma, domani sarà la volta dei maschi dell’Arno. Il PalaBagagli aprirà le porte per la FGL-Zuma, mentre l’Arno sarà al "pallone" della geodetica Martini. Si ritrovano due formazioni che hanno recitato un ruolo di prestigio nella scorsa stagione. La FGL-Zuma ha vinto il campionato ma è stata eliminata da Volta Mantovana nel turno secco dei play-off perdendo la A2. I biancoverdi di Mattioli hanno invece dominato i play-off conquistandola la A3, rinunciandovi in un secondo momento, non essendo pronti a livello societario. Si riparte dalla B. Le donne con una compagine ulteriormente rafforzata con Marco Bracci in panchina. L’Arno con l’organico dell’anno scorso con una sola novità nel sei più uno di partenza. Questa doveva essere costituita dallo schiacciatore Del Campo. Sembrava fatta, poi è successo qualcosa, per una vicenda di mercato e Del Campo ha firmato con il Gruppo Lupi di Pontedera. Ma andiamo con ordine. FGL-Zuma: dalle 18 le porte del PalaBagagli saranno aperte per coloro che vorranno vedere da vicino le biancoblu capitanate da Agata Zuccarelli. Insieme alla leader del gruppo ci saranno queste pallavoliste: Chisari, Fava, Tesi, Tesanovic, Renieri, Ferraro, Vecerina, Colzi, Focosi e Tosi. Sono attesi i principali esponenti del club ed alcuni volti nuovi, persone fresche di ingresso nel club.

Alle 17 coach Bracci incontrerà i giornalisti e con lui ci saranno alcune atlete, come fa sapere Valentina Panicucci dell’ufficio stampa. Arno: domani pomeriggio Mattioli avrà con sé i seguenti atleti: Berberi, Da Prato, Testagrossa, Samminiatesi, Nicotra, Taliani, Crescini, Galoppini, Ciappelli, Croce, Dell’Endice, Parentini, Aliberti e Simoni. Vice di Mattioli sarà Guemart e Pagano lo scout man. Team manager Marco Piozzi. Il presidente Andrea Volterrani lavora per rafforzare la dirigenza del club.

Marco Lepri