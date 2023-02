FGL-Zuma e Ambra oggi in campo Ecco le partite

Scendono in campo nei campionati di volley femminile le squadre di Castelfranco e Pontedera, segnatamente in Serie B1 e B2. La FGL-Zuma di Castelfranco gioca stasera (ore 19) a Caselle Torinese. La partita, sulla carta, pare scontata, vista la precaria classifica delle piemontesi. Tuttavia, non c’è da fidarsi. "Il nostro compito – dice il team manager Bernardeschi – è quello di giocare da squadra, pensando ed agendo per l’interesse comune. Se giochiamo così, possiamo far bene contro chiunque". Nelle ultime due partite le castelfranchesi hanno dimostrato il loro valore specialmente in quel di Garlasco, affrontando la gara con una particolare concentrazione. Meno attente lo sono state in casa contro il Bra, sconfitto per 3-1. Per il campionato di B2 trasferta a Monte Urano (17,45) per le pontederesi dell’Ambra Cavallini. La formazione di Puccini avrà di fronte il fanalino di coda del campionato.

M.L.