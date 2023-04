Fgl-Zuma e Ambra in trasferta

Tornano in pista le ragazze del volley con la FGL-Zuma di Castelfranco (B1) e quelle dell’Ambra Cavallini di Pontedera (B2) chiamate all’opera. FGL-Zuma in trasferta ad Aqui Terme in provincia di Alessandria per difendere il primato. Si gioca alle 21 per la quart’ultima di ritorno. "Partita più insidiosa di quanto sembri – commenta coach Menicucci-. Veniamo dalla sosta di Pasqua e affrontiamo una squadra, la cui classifica non ne rispecchia il valore. Ci attendono una lunga trasferta e una Aqui Terme affamata di punti per la salvezza. Veniamo da un buon periodo e dobbiamo difendere la prima posizione. Servono concentrazione e determinazione. Dobbiamo dare il massimo per tornare da questa trasferta in Piemonte con tre punti nel carniere".

La centrale Francesca Fava è in dubbio ed è pronta per sostituirla Greta Marocchini. Le pontederesi dell’Ambra Cavallini fanno a loro volta visita al Porto Potenza Picena. La gara avrà inizio alle 18,30. Le biancoblù non distolgono lo sguardo dalla capolista Fatro Ozzano.

M.L.