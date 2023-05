Fgl-Zuma, centrato il primo posto Scatta la missione dei playoff

La FGL-Zuma ha centrato il suo obiettivo: la vittoria nel girone A del campionato nazionale di B1. Le castelfranchesi hanno superato sabato scorso per 3-0 le fiorentine della Liberi e Forti ottenendo il primo posto assoluto con 57 punti all’attivo. La squadra dei tecnici Menicucci e Ficini ha preceduto di due lunghezze le forti torinesi del Parella, tagliando per prime il traguardo. Nel corso della stagione il PalaBagagli è rimasto inviolato e, nel girone di ritorno, capitan Zuccarelli e compagne, non hanno mai perso. Un cammino da squadra di rango, pronta a tuffarsi nei play off per la promozione in A2 che scatteranno a fine mese.

Grande soddisfazione nel club biancoblù dopo questa storica affermazione, come ha ribadito Luigi Palidori, direttore di lungo corso della pallavolo femminile castelfranchese, affiancato da un po’ di tempo da Fabio Menichetti. Questo concetto lo hanno ribaditoi dirigenti: Badalassi, Rosi, Quinti, Bernardeschi ed altri componenti la società, non ultima Valentina Panicucci. Grande atmosfera, al PalaBagagli per il match decisivo, con palloncini colorati, bandiere, striscioni, tamburi e cartelli inneggianti alle protagoniste. Questa la successione dei set: 25-20; 25-14; 25-18. In campo: Dell’Amico-Muzi, Fava-Chisari, Zuccarelli-Tesanovic e Teasi libero. Gara condotta con la FGL-Zuma sempre in vantaggio, con la resistenza delle gigliate piegata per mezzo di filotti vincenti, all’insegna del bel gioco, della coesione e della determinazione. C’è stato spazio, nel finale, per Focosi, Bertelli e Marocchini. Poi si è scatenata la festa, per un prestigioso risultato, la vittoria in campionato, con l’accesso agli spareggi per la promozione in A2.

Marco Lepri